L'ère des automobiles à moteur à combustion interne est presque terminée, mais ce n'est pas encore le cas pour la Ford Mustang. Un tout nouveau pony car fera ses débuts en septembre 2022.

Depuis plusieurs mois, nous avons vu des prototypes de Mustang camouflés, en format coupé et cabriolet. Les représentants de Ford ont également laissé échapper quelques indices sur ce que sera la prochaine génération de la voiture, et certains de ces "indices" ont été confirmés. Ainsi, nous en savons déjà pas mal sur la prochaine Mustang, qu'il s'agisse de son style ou de ses composants mécaniques.

La motorisation

Alors que la Dodge Challenger est sur le point de perdre son V8, les clients de la Ford Mustang peuvent encore en obtenir un. Une première vidéo a capturé un prototype de Mustang V8 en mouvement, émettant clairement une bande sonore gutturale. Quelque temps plus tard, un cadre de Ford a confirmé que la nouvelle Mustang conserverait son moteur V8. Le V8 de 5,0 litres pourrait toutefois être modifié pour produire un peu de 450 chevaux.

Cependant, un curieux V8 a fait surface en 2020. L'ancien président d'Unifor, un important syndicat canadien lié à l'industrie automobile, a déclaré que Ford proposerait un nouveau moteur V8 de 6,8 litres dans des "dérivés pour la Mustang et le F-150." Ce moteur proviendrait de l'usine d'assemblage de Ford à Windsor, en Ontario, comme l'indique un communiqué de presse d'Unifor. Ford n'a jamais offert d'informations supplémentaires sur le moteur, et rien n'a été entendu depuis. Mais une déclaration publique d'un président de syndicat est difficile à ignorer.

Mis à part les V8, le moteur quatre cylindres turbo de 2,3 litres devrait être repris du modèle actuel. Mais qu'en est-il de l'énergie électrique ? C'est la grande question qui se pose à propos de la septième génération de la pony, car les rumeurs disent que Ford pourrait proposer une Mustang hybride rechargeable avec une transmission intégrale. Rien de tel n'a été confirmé, ni même évoqué par Ford, et nous ne nous attendons donc pas à ce qu'il y ait une motorisation électrique au lancement.

Le style

Ford ne fait pas de vagues en ce qui concerne le design de la Mustang. Nos rendus exclusifs de la Ford Mustang 2024 lèvent le voile sur le camouflage des nombreux prototypes et images ayant fait l'objet de fuites pour révéler une calandre légèrement plus grande pour la GT, s'enfonçant davantage dans le bouclier inférieur d'une manière similaire à la Mustang Shelby GT500 actuelle. Les évents devraient également être plus grands, et les phares adopteront un look plus fin et épuré. Sur les modèles EcoBoost, la calandre devrait rester la même, mais le bouclier inférieur pourrait comporter des entrées plus petites.

De profil, ne vous attendez pas à ce que la nouvelle Mustang soit très différente du modèle sortant. L'empattement semble identique, et les proportions de la pony car - un long capot à l'avant et un fastback fortement incliné à l'arrière - sont extrêmement similaires. Le pilier C de la nouvelle voiture semble plus fin, laissant plus de place pour de plus grandes fenêtres latérales. Et bien que nous n'ayons pas encore eu une vue claire des feux arrière de la nouvelle 'Stang, nous serions absolument choqués si Ford ne conservait pas le design vertical emblématique à trois barres.

En ce qui concerne les packs d'amélioration et les niveaux de finition, nous avons déjà vu un prototype arborant des embouts d'échappement agressifs, des freins améliorés et des pneus lisses. Cela confirme la disponibilité d'un pack performance GT, et des éditions spéciales comme la California Special. On s'attend à ce qu'un modèle Shelby haute performance revienne, mais ce sera probablement un peu plus tard. Il n'y a pas encore de mot sur la disponibilité des modèles à tirage limité comme la Mach 1, la Boss ou la Bullitt.

A l'intérieur

On en sait moins sur l'habitacle de la nouvelle Mustang, mais il devrait conserver une disposition plutôt conventionnelle. Quelle que soit la transmission, un levier s'élèvera de la console centrale pour passer les vitesses (elle existera aussi en boîte automatique). Un écran tactile central plus grand sera placé au-dessus de la console dans un tableau de bord simplifié qui élimine certaines commandes tactiles, mais pas toutes.

Un écran numérique distinct est prévu pour le conducteur, mais les photos espion de l'intérieur de la Mustang suggèrent qu'ils ne seront pas reliés par un seul grand écran comme c'est le cas chez des marques comme BMW. La disponibilité de technologies avancées comme le système Blue Cruise de Ford est inconnue pour l'instant.

Le prix

Les prix de la septième génération de la Mustang ne sont pas encore connus. Le modèle actuel débute à 28 865 $ pour une EcoBoost avec une transmission manuelle à six vitesses. La GT à moteur V8 débute à 39 440 $, également équipée d'une boîte manuelle à six vitesses. On peut supposer que le prix de la Mustang 2024 aura un prix plus élevé, mais étant donné le déclin constant des ventes de Mustang ces dernières années, nous serions surpris si Ford lançait le nouveau modèle avec un prix nettement plus élevé.

La date de sortie

Ford lancera la Ford Mustang 2024 le 14 septembre 2022, juste avant le Salon international de l'auto de Détroit. Le calendrier exact des commandes et des livraisons est encore inconnu, mais elle devrait certainement arriver chez les concessionnaires à l'été 2023 au plus tard.