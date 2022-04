Depuis l'arrivée de l'actuelle génération de Ford Mustang en 2015, et notamment un retour très remarqué en Europe, la pony car ne cesse d'enchaîner les titres de coupé sportif le plus vendu de l'année.

Et, en 2021, malgré la crise sanitaire et la pénurie de semi-conducteurs qui sévit encore, la Mustang est parvenue encore à se hisser en tête des ventes des sportives. Il faut dire que son excellent rapport qualité/prix séduit toujours, tout comme l'histoire qui gravite autour de ce modèle.

Selon Ford, qui se base sur une étude réalisée par S&P Global Mobility, la Mustang a enregistré en 2021 les meilleures ventes de sa catégorie avec près de 70 000 véhicules livrés dans le monde.

La Mustang n'est plus reine chez elle, mais...

Alors que l'Europe se ferme de plus en plus à ce type de voiture, en particulier lorsqu'elles sont 100 % thermiques et dotées d'un gros V8, les Américains continuent de raffoler de la Mustang. Ford précise que 76 % des ventes mondiales de la Mustang (soit 52 414 véhicules) ont été enregistrées aux États-Unis. Néanmoins, elle s'est vue détrônée par un autre modèle au pays de l'Oncle Sam, puisque c'est la Dodge Challenger qui lui est passée devant avec 54 314 unités vendues en 2021.

En dehors des États-Unis, la Mustang continue de cartonner et certains marchés affichent des progressions impressionnantes (+54.3 % en Nouvelle-Zélande, +37.3 % au Brésil, +16.6 % en Corée du Sud...). C'est une belle performance pour une voiture désormais vieillissante et qui fête cette année ses sept ans de carrière.

La France, terre impitoyable

En France, la Mustang n'est plus disponible depuis quelques mois qu'en V8 5,0 litres, le quatre cylindres EcoBoost ayant été retiré du catalogue. Néanmoins, malgré ce joli V8, les ventes de la pony car plonge dans l'Hexagone en raison d'un malus assassin de 40 000 euros. Sachant que la voiture s'échange, au minimum, contre 54 000 euros, la facture finale s'approche grandement des 100 000 euros.

L'année prochaine, Ford présentera une nouvelle génération de Mustang. Si le V8 devrait toujours être de la partie, c'est une nouvelle motorisation, hybride, qui devrait séduire les clients européens. D'ailleurs, il se pourrait bien que ce soit aussi la seule version disponible au catalogue sur le Vieux Continent. Affaire à suivre.