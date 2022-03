Quand vous pensez aux États-Unis, la première voiture de sport qui vous vient à l'esprit est certainement la Ford Mustang. La voiture américaine par excellence reçoit une nouvelle série spéciale California Special, une version disponible en Europe et aux USA, uniquement en version cabriolet et avec un V8 de 5,0 litres de cylindrée.

Cet habillage fait référence aux origines du modèle et, en particulier, aux Ford Mustang vendues sous le même nom en 1968. La nouvelle Mustang California Special se pare d'une calandre noire ébène et de badges GT/CS rouges. Sur les flancs, nous retrouvons des bandes noires, rouges et grises avec le logo GT/CS.

Les jantes en alliage de 19 pouces sont peintes en Carbonized Gray, une couleur assortie au splitter, aux jupes latérales et au diffuseur arrière. Parmi les neuf couleurs disponibles au configurateur figurent notamment le Grabber Blue et le Cyber Orange, deux teintes que vous pouvez retrouver sur les photos officielles et qui contrastent avec le toit en toile noire.

À l'intérieur, cette Mustang propose de série des sièges en cuir chauffants et ventilés avec des inserts en tissu Miko Grey fabriqués à partir de polyester recyclé. On trouve également des surpiqûres rouges contrastantes et divers badges California Special et GT/CS sur le tableau de bord et les sièges.

Le tableau de bord reçoit une finition en aluminium Carbon Hex, tandis qu'en son centre, il y a le fameux système d'infodivertissement Ford Sync 3 compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertisseur de collision et le maintien de la trajectoire font également partie de la dotation de série.

Comme nous vous l'avons indiqué, la Mustang California Special est uniquement disponible avec le V8 5,0 litres Coyote de 450 chevaux et 530 Nm de couple. Il peut être associé, au choix, à une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou bien une boîte automatique à 10 vitesses. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,8 secondes avec la boîte manuelle et 4,5 secondes avec l'automatique.

Les prix français n'ont pas encore été annoncés, mais ils devraient se situer autour de 60 000 euros, sans compter le malus maximum de 40 000 euros.