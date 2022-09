Ford a glissé un bref mais notable teaser pour la Mustang dans un récent post sur les réseaux sociaux. Une vidéo de 10 secondes annonce le Stampede, qui est passé d'un lancement en direct de la septième génération de pony car à une parade et une fête avant le spectacle, auxquelles les propriétaires de Mustang sont invités à participer. Mais le clip révèle un changement important à venir sur l'arrière de la Mustang, et peut-être un nouveau niveau de finition.

La vidéo s'ouvre sur une valise à l'arrière d'une voiture, vraisemblablement une nouvelle Ford Mustang. Le couvercle du coffre se ferme, révélant un badge GT familier au centre de la malle. Cependant, le panneau n'est pas noir, comme c'était le cas pour toute la sixième génération. Le nouveau modèle reviendra à la couleur de la carrosserie entre les feux arrière, et c'est très important. Le traitement noir est un look emblématique de la Mustang qui remonte à la première génération. Il a été disponible par intermittence à l'usine au fil des ans, mais il semble qu'il ne sera plus disponible pour la septième génération. Du moins, sur certaines versions.

On remarque moins le mot Performance gravé sur le badge GT. Chez nous, au configurateur français, la Mustang n'existe qu'en version GT, avec le V8 de 450 chevaux. Aux États-Unis, un ensemble GT Performance est disponible pour 6700 $ ajoutant des freins améliorés, une suspension modifiée et d'autres améliorations. Mais une version GT Performance pourrait-elle venir s'ajouter au configurateur ? Des photos espions ont capturé des prototypes de Mustang camouflés qui ont l'air plutôt agressifs, donc c'est certainement une possibilité.

Nous aurons la réponse à nos questions le 14 septembre. C'est à cette date que la nouvelle Mustang fera ses débuts, et Ford met tout en œuvre pour que cet événement soit mémorable. Le constructeur automobile a confirmé que plus de 1000 propriétaires de Mustang se sont inscrits pour participer au Stampede du 14 septembre, mais un voyage de deux semaines appelé The Drive Home commence en fait le 6 septembre à Tacoma, dans l'État de Washington. Un convoi Ford parcourra plusieurs états, pour finalement arriver à Dearborn pour la croisière vers les débuts.