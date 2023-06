Ford a officiellement lancé sa Mustang GT4 en tant que voiture de course officielle en marge des 24 Heures de Spa-Francorchamps. Comme son nom l’indique, le nouveau modèle va courir dans la catégorie SRO GT4.

La Mustang utilise le modèle Dark Horse comme point de départ. Multimatic construira les voitures de course et Ford Performance fournira les moteurs V8 de 5,0 litres Coyote qui seront assemblés par le constructeur américain dans son usine de Dearborn, dans le Michigan. Le véhicule aura également des pièces spécifiques comme les amortisseurs Multimatic DSSV et une boîte de vitesses Holinger.

La GT4 dispose d’un pack aéro unique qui répond aux règles de sa future classe. Il a un séparateur à l’avant le capot possède une section ventilée. A l’arrière, il y a un gros aileron, et quatre pots d’échappement avec des embouts d’un grand diamètre qui émergent sous le pare-chocs.

En comparaison, la GT3 est un peu différente de la GT4 comme vous pouvez le constater ci-dessus. Elle dispose d’une paire de grandes prises sur le capot. Les échappements sortent par les côtés devant les roues arrière. On trouve aussi un grand aileron et un diffuseur.

D’autres Dark Horse en approche

La GT3 utilise un moteur V8 de 5,4 litres Coyote construit par M-Sport. Les suspensions sont faites sur-mesure et dans son cas aussi, c’est Multimatic qui assemble la voiture.

Ford n’a pas annoncé de clients pour la GT4, mais elle arrivera en piste en 2024. Proton Competition disputera la GT3 en 2024, y compris aux 24 Heures du Mans. Multimatic Motorsports affrontera deux d’entre eux dans la catégorie IMSA GTD Pro aux États-Unis.

Galerie: Ford Mustang Dark Horse (2023)

23 Photos

Plus tard, Ford dévoilera deux autres Mustangs dont une Dark Horse S, pour les week-end sur piste. Il s’agit essentiellement d’une version dépouillée de la Dark Horse classique avec des ajustements de sécurité comme un arceau de sécurité certifié par la FIA ou un système d’extinction des incendies. Une version R serait aussi en préparation.