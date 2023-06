La Bugatti EB110GT est une auto rarissime, ayant été produite en 128 exemplaires. 96 modèles sont sortis de la conception sous l’appellation EB110 GT, tandis que 32 autres modèles ont été floqués de la dénomination EB110 Supersport.

Les plans ont été mis en place à partir de 1989 et la EB110GT a été présentée au public à Paris en 1991, le jour du 110e anniversaire d'Ettore Bugatti, d'où le nom de la voiture, qui porte ses initiales et affiche fièrement dans le chiffre cette commémoration. La voiture a été conçue à l'origine par Marcello Gandini, mais son design angulaire a été jugé trop radical et Giampaolo Benedini a été chargé d'adoucir le design pour en faire ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'EB110.

Cette voiture de sport à moteur central est équipée d'un moteur 12 cylindres de 3,5 litres monté en position centrale, doté de quatre turbocompresseurs. Deux arbres à cames par banc et 60 soupapes – cinq par cylindre – garantissaient une réponse extraordinairement rapide à l'accélérateur, qui a depuis fait la réputation de toutes les Bugatti.

Selon le modèle, le moteur génère entre 560 et 610 CV, transmis en permanence aux quatre roues, ce qui permet d'atteindre le 0-100 km/h en seulement 3,26 secondes. Cela en fait la voiture de série la plus rapide de son époque et lui permet d'atteindre une vitesse maximale ébouriffante de 351 km/h.

Bugatti avait à cœur de faire connaître les performances de l’EB110 et a établi quatre records du monde avec celle-ci : celui de l'accélération la plus rapide, de la voiture de sport de série la plus rapide, de la voiture de sport à essence la plus rapide et enfin de la voiture de série la plus rapide…sur glace !

Aujourd'hui encore, près de 35 ans plus tard, l'EB110 fait partie des voitures les plus rapides au monde. Les panneaux de carrosserie en aluminium sont collés à un châssis monocoque en fibre de carbone ; l’EB110 a été la première voiture de route à utiliser cette technique. L'aluminium, la fibre de carbone et le plastique renforcé de fibres d'aramide ont été utilisés pour la carrosserie. Les roues ont été moulées en magnésium et chaque vis a été fabriquée en titane. La voiture dispose également d'une aérodynamique active et d'un système de transmission intégrale, également peu utilisé dans l'industrie automobile à l'époque.

Comme évoqué au début de cet article, l’EB110 est rare et se cache bien dans les garages de collectionneurs. Elle a été produite jusqu’en 1995. Sur les 128 autos sorties de la production, deux modèles furent des voitures de course officielles de l'usine avec une puissance accrue de 670 CV. Elles ont participé aux 24 heures du Mans en 1994, ont roulé à Suzuka et dans le championnat américain IMSA, auquel figurait la prestigieuse épreuve des 24 Heures de Daytona. Ces deux modèles de compétitions furent les dernières EB110 à avoir quitté l'usine de Molsheim.

