La Chevrolet Camaro n'est pas encore morte, du moins pas les versions de course. Voici une ZL1 de nouvelle génération modifiée par les mécaniciens de Chevrolet avec l’aide d’Hendrick Motorsports, d’IMSA, de Goodyear et de la NASCAR. Si vous avez suivi l’édition 2023 des 24H du Mans, elle vous dit surement quelque chose.

Depuis 2012, Le Mans invite une 56e équipe à participer à la course d'endurance emblématique, mettant en vedette des machines innovantes avec un clin d'œil à l'avenir. Il faut bien insister sur le mot participation car le véhicule du Garage 56 est techniquement dans sa propre classe et n'est pas éligible à courir pour un trophée. Mais cela n’a pas empêcher les pilotes de la Camaro de remplir la campagne française du tonnerre du V8 américain.

Des champions du monde au volant

En parlant de pilotes, il y avait de sérieux talents derrière le volant de cette Chevrolet, couvrant plusieurs genres de sport automobile. Le champion du monde 2009 de Formule 1 Jenson Button et le double vainqueur du Mans Mike Rockenfeller ont fait partie de l'équipe aux côtés de Jimmie Johnson, sept fois champion de NASCAR. Et bien qu'ils ne puissent pas gagner la course, Garage 56 a déjà remporté une victoire dans le défi d'arrêt au stand dans la catégorie Le Mans GTE. L'équipe a changé les quatre pneus Goodyear en 10,364 secondes, et ils l'ont fait à l'aide d'un cric manuel.

Mais vous n'avez pas cliqué sur cet article pour en savoir plus sur les changements de pneus. Vous voulez entendre une NASCAR V8 de 750 chevaux se battre dans les virages au milieu des voitures LMH, LMP et GTE sur la piste. Cette dernière est calquée sur la Chevrolet Camaro ZL1, mais le moteur est un V8 à poussoir Hendrick Motorsports de 5,8 litres avec une ligne rouge folle et un son entièrement NASCAR. Il fait pencher la balance à environ 1,3 tonne, et bien que cela semble costaud pour Le Mans, le poids est en fait réduit par rapport aux spécifications NASCAR. La voiture utilise également une boîte de vitesses séquentielle à cinq rapports.

Une édition limitée à venir

Mais alors que la Camaro cessera sa production après le modèle 2024, Chevrolet a annoncé l'édition Collector (voir plus haut) et a maintenant dévoilé l'édition 2024 de la Camaro ZL1 Garage 56 pour célébrer la course des 24 Heures du Mans. Cette édition sera disponible en 56 exemplaires (en référence au numéro de garage) et uniquement sur le marché américain.

La voiture reçoit une poignée d'améliorations visuelles reproduisant le look de la version de course notamment pour ce qui est de la livrée. Son moteur est un V8 LT4 suralimenté de 6,2 litres de la marque développant 650 chevaux et 881 Nm de couple, avec des pneus Goodyear Eagle F1 SuperCar offrant un maximum d’adhérence.

Pour rappel, les 24 Heures du Mans 2023 se sont achevés ce dimanche et la Nascar modifiée du Garage 56 a rendu honneur à la huitième génération de Camaro. La voiture d’Hendrick Motorsports a terminé sa course à la 39e place du classement général et à la 9e place de la catégorie GTE.