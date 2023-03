Le retraité de la F1 Jenson Button a terminé 18e pour ses débuts en NASCAR Cup Series, dimanche au Circuit of the Americas (COTA) à Austin, au Texas.

Bien entendu, ce n’était pas sur un ovale qu’allait se lancer Button pour cette première en NASCAR, et c’est donc sur le tracé routier d’Austin, qu’il connaissait pour y avoir déjà couru en monoplace, qu’il a fait ses classes dans ce monde bien à part.

Le champion du monde de Formule 1 2009 s'est qualifié 24e pour le Grand Prix EchoPark Automotive et a gardé sa Ford Mustang Mobil 1 n°15 globalement compétitive tout au long des 68 tours de la course sur le circuit routier de 3,426 miles comprenant 20 virages.

Pour cette grande première en NASCAR, Button a été rejoint sur la grille par son compatriote Kimi Räikkönen, lui aussi champion de F1 en 2007, et qui avait déjà une expérience plus conséquente de la discipline, et avec qui un contact a eu lieu en course. Le duo a passé la majeure partie de la course à se serrer de près. Räikkönen s'est qualifié juste devant Button (22e), mais Button a pris le dessus sur le Finlandais en course, terminant 11 places devant celui-ci.

A deux doigts de s'évanouir

Button n’en restera désormais pas là : sa prochaine course en NASCAR Cup Series sera la Grant Park 220, le 2 juillet, dans les rues du centre-ville de Chicago. La course de 100 tours sur le circuit temporaire de 2,2 miles et 12 virages représentera un autre type de défi, plus urbain. Ensuite, la dernière course 2023 du programme de Button sera le Verizon 200, le 13 août, sur le fameux Brickyard du circuit routier d'Indianapolis Motor Speedway, où il a là aussi déjà couru en Formule 1 dans le passé.

"C'était une montagne russe émotionnelle ! Au début, c'était terrible !", s’amuse Button. "Je devais être dernier et je me suis dit : 'Allez-y, tout le monde, passez ! Je dois juste conduire et trouver un rythme." J'ai essayé de placer ma voiture au bon endroit et je me suis trompé à chaque fois. Normalement, si vous êtes un peu lent dans un virage, personne n'essaie de vous dépasser par l'extérieur, parce qu'ils ne vont pas réussir à aller jusqu'au bout dans le virage suivant. Mais ici, ils le font, parce qu'ils ont une roue à l'intérieur pour le prochain virage !

Le premier relais a été très mauvais. C'était embarrassant pour moi. Je me suis dit : 'Bon, les gars, il faut qu'on passe au stand, qu'on rafraîchisse les pneus et qu'on me donne de l'air. J'ai besoin d'air frais'. C'est ce que j'ai fait. Puis rythme fut bon, la régularité était bonne. J'étais vraiment content et j'ai doublé quelques voitures, ce qui était bien. J'étais à deux doigts de sortir de la voiture parce que je pensais que j'allais m'évanouir. J'ai dû boire huit à neuf bouteilles d'eau pendant la course ! L'équipe m'a permis de rester calme, et c'est la raison pour laquelle nous avons obtenu un bon résultat à la fin. Je suis donc content."