La saison 2023 de Formule 1 a commencé et Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team a décroché un podium au Grand Prix de Bahreïn aux mains de Fernando Alonso. Suite à cet exploit, Aston Martin a lancé un nouveau configurateur en ligne qui montre les voitures des clients configurées côte à côte avec la voiture de F1 gagnante.

Le nouveau configurateur en ligne d'Aston Martin permet aux clients (et aux fans) de concevoir leur DBX707 de rêve dans l'environnement haute performance du garage de l'Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team. Les clients, les concessionnaires et les fans peuvent désormais faire l'expérience de la création d'un SUV sur mesure dans l'environnement d'un garage de Formule 1.

Galerie: Configurateur Aston Martin DBX707

9 Photos

Le nouvel environnement numérique présente la voiture de Formule 1 AMR23 d'Aston Martin dans le garage, offrant aux utilisateurs la possibilité de s'inspirer du summum de l'ingénierie et du design du sport automobile pour créer leur propre Aston Martin.

Le configurateur affiche également le trophée de la troisième place du Gulf Air Bahrain Grand Prix en 3D ultra haute définition, permettant aux utilisateurs de zoomer et d'explorer les moindres détails.

Il est à noter que le nouveau configurateur permet également de construire n'importe quelle autre Aston Martin, y compris la DBS 770 Ultimate récemment dévoilée.

Les clients et les fans peuvent également télécharger une brochure personnalisée de leur configuration unique, partager leurs designs préférés sur les réseaux sociaux et réserver un essai de conduite à tout moment du processus. Le configurateur célèbre également le 110e anniversaire d'Aston Martin en offrant un environnement virtuel supplémentaire du circuit historique de Brooklands, où la marque a fait ses premiers pas dans la course automobile.

Renato Bisignani, responsable du marketing mondial et de la communication chez Aston Martin, a déclaré que ses recherches ont révélé que 90 % de ses clients sont passionnés par la Formule 1. Il pense que le nouveau configurateur permettra de renforcer les synergies entre la piste et la route, en permettant aux clients de choisir tous les modèles d'Aston Martin depuis le stand de ravitaillement.

"Notre configurateur a toujours été conçu pour susciter l'intérêt, l'enthousiasme et l'inspiration, et plus de la moitié de nos clients utilisent désormais cet outil numérique au cours de leur parcours d'achat. Nous nous engageons donc à élargir son offre et à développer des fonctionnalités uniques dans le cadre de notre objectif d'offrir des expériences numériques de luxe à nos clients", a commenté Bisignani.