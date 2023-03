Comme la plupart des constructeurs automobiles, Hyundai a sauté sur l'occasion du double écran en installant des écrans semblables à des tablettes sur le tableau de bord. Cependant, la marque sud-coréenne fait les choses différemment puisqu'elle n'a pas renoncé aux commandes conventionnelles. Alors que de nombreuses marques concurrentes simplifient leur intérieur en intégrant la plupart des fonctions dans l'écran central, de nombreuses fonctions à l'intérieur d'une Hyundai sont toujours accessibles en appuyant simplement sur un bouton.

On voit ici la dernière voiture de Hyundai, le Kona 2024, avec sa paire d'écrans de 12,3 pouces et de nombreux boutons conventionnels, ainsi que quelques molettes. Sang Yup Lee, directeur de Hyundai Design, a déclaré au magazine australien Cars Guide que la décision de conserver des commandes à l'ancienne s'explique par des préoccupations de sécurité : "Lorsque vous conduisez, il est difficile de le contrôler [l'écran tactile], c'est pourquoi une touche dure est facile à percevoir et à sentir.

14 Photos

Il a poursuivi en indiquant que Hyundai conserverait les boutons physiques aussi longtemps que possible, mais Lee a admis que ce n'était qu'une question de temps avant que la plupart des fonctions ne soient intégrées à l'écran tactile. Il faisait référence aux véhicules équipés d'un système de conduite autonome de niveau 4, auquel cas la voiture n'aura même plus besoin de volant ni de pédales. Selon la définition de la Society of Automotive Engineers, l'automatisation de niveau 4 implique qu'aucune intervention humaine n'est nécessaire. Dans ce cas, l'utilisation d'un écran tactile ne constituerait pas un risque pour la sécurité puisque la voiture se chargerait de la conduite.

En attendant, Hyundai s'en tient aux commandes traditionnelles. Même une voiture au design futuriste comme la berline électrique Ioniq 6 dispose de raccourcis en dehors de l'écran tactile pour la climatisation et d'autres fonctions souvent utilisées. Le jour viendra où tout sera transféré dans le grand écran, mais pour l'instant, lorsque nous conduisons encore nos voitures, Lee affirme qu'il est "plus sûr d'avoir les yeux sur la route et les mains sur le volant".