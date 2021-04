Longtemps attendu, voici le Hyundai Kona N, la plus méchante version du petit SUV coréen. Troisième modèle appartenant à la marque sportive de la société coréenne, c'est la première fois que le traitement musclé s'applique sur un SUV.

Long de 4,21 mètres (1 cm de plus que le Kona normal), large de 1,8 mètre, haut de 1,56 mètre et avec un empattement de 2,6 mètres, il est immédiatement reconnaissable à son look fortement revu et corrigé, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ce qui annonce d'emblée son caractère non conventionnel et sportif.

Sous le capot on trouve le moteur 2.0 turbo essence de 280 ch et 392 Nm de couple de la i30 N, associé à la transmission automatique à double embrayage DCT à 8 rapports, le seul choix disponible.

Savoir se démarquer

Les changements esthétiques commencent à l'avant, qui présente une calandre redessinée avec le logo Hyundai au centre, qui a été éloigné du capot pour donner l'impression d'un nez plus " écrasé " vers l'avant, plus plongeant. Le pare-chocs est également nouveau, avec des prises d'air agrandies et caractérisé par un splitter traversé par une fine ligne rouge qui longe les jupes jusqu'à atteindre l'extracteur arrière, d'où sortent deux larges sorties d'échappement.

La transformation sportive comprend également les nouvelles jantes en alliage de 19 pouces et le spoiler divisé en deux parties, ainsi que la nouvelle couleur Sonic Blue, dédiée uniquement au Hyundai Kona N, conçue pour souligner ses muscles.

Dans l'habitacle, on remarque immédiatement les nouveaux sièges sport enveloppants avec le logo "N" sur le dossier. Pour le reste, c'est assez austère, le noir domine presque toutes les surfaces, mais on remarque quand même des boutons de couleur, bleu et rouge, placés sur le volant, correspondant aux velléités sportives de l'engin, et les 2 écrans de 10,25" pour l'instrumentation et l'infodivertissement.

On notera la présence de l'affichage tête haute, qui est absent sur les i30 et i20 N.

Comme le compact

La part du lion revient toutefois au 2.0 GDI avec 280 ch et 392 Nm de couple, capable de faire passer le Hyundai Kona N de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes (en utilisant le launch control) et de n'arrêter le compteur de vitesse qu'une fois atteint 240 km/h. Pour l'aider dans sa tâche, il existe différents modes de conduite (Eco, Normal, Sport, N et Custom) et divers éléments électroniques tels que N Grin Shift, N Power Shift et N Track Sense.

Le premier système, par simple pression sur le bouton du volant, permet de tirer le maximum du moteur pendant 20 secondes. À la fin du travail, il nécessite une attente de 40 secondes pour être de nouveau réactivé. Le second, si vous appuyez sur l'accélérateur à plus de 90%, agit sur la boîte de vitesses pour minimiser la perte de couple afin d'éviter la traînée. Enfin, le troisième système a été conçu pour la piste et est capable de reconnaître automatiquement le style de conduite, en agissant sur la transmission pour proposer le bon rapport au bon moment.

Sont également de la partie le différentiel à glissement limité contrôlé électroniquement, la direction assistée électrique avec 3 calibrages différents (Normal, Sport et Sport+) et le launch control.

Hyundai Kona N, prix et disponibilité

Nous ne savons pas encore quand le Hyundai Kona arrivera chez les concessionnaires, ni son prix au catalogue. Nous savons seulement que, comme toutes les Hyundai, elle bénéficiera de la garantie classique de 5 ans et du kilométrage illimité.

L'équipement de série sera particulièrement riche avec un infodivertissement connecté et compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, des sièges chauffants, des jantes en alliage de 19" et divers systèmes d'aide à la conduite.