Les SUV sont très populaires actuellement mais Hyundai a conscience que tout le monde n'en veut pas, et promet de rester fidèle à d'autres segments, notamment les compactes pourtant délaissées par de plus en plus de constructeurs. Michael Cole, responsable de la marque en Europe, a confirmé lors du lancement de la nouvelle version du Kona que les i10, i20 et i30 auront droit à de nouvelles générations.

"Nous sommes en train d'établir la stratégie sur ce qui viendra après [le] Kona à long terme", a précisé le dirigeant à Autocar. "Pour le moment, nous avons encore des projets pour les i10, i20 et i30, y compris pour de nouvelles générations. Nous ne voulons perdre aucun client, je ne veux négliger aucun groupe de consommateurs. Donc nous devons penser aux clients de ces i10, i20 et i30."

Hyundai i30 N Drive-N Limited Edition

16 Photos

Inévitablement, ces modèles devront être électrifiés, au moins partiellement, pour réponse aux règles de plus en plus strictes sur les émissions de CO2, et tôt ou tard, ils devront tous devenir des électriques si l'UE parvient à entériner sa volonté de bannir la vente de moteurs thermiques après 2035.

Cette échéance étant à plus de dix ans, Hyundai néanmoins a encore toute la latitude pour lancer des i10, i20 et i30 de nouvelle génération.

Il ne faut pas oublier que la marque prévoit également de renouveler l'Elantra, avec une version N à essence. L'annonce a été faite à la fin de l'année dernière par Albert Biermann, conseiller technique de la marque, qui a également précisé que la i30 N devrait en revanche disparaître en raison des règles sur les émissions en Europe.

Des modèles sportifs tels que l'i20 N sont vulnérables en raison de leur niveau d'émission élevé. Chez Volkswagen, les commandes pour la up! GTI ont d'ailleurs déjà été interrompues.