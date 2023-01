La Hyundai i20 N a fait ses débuts en octobre 2020. L'année qui a apporté au monde le coronavirus nous a également donné cette petite voiture à hayon comme concurrente des modèles du segment comme la Volkswagen Polo GTi et la Ford Fiesta ST.

La division australienne de Hyundai a récemment publié une vidéo mettant en scène le conseiller technique exécutif de la marque, Albert Biermann, qui a répondu aux questions des fans lors du Festival Hyundai N 2022 à Bend Motorsport Park. On a demandé à Biermann si un restylage de la i20 N était prévu. Il a donné une réponse positive, annonçant également des débuts pour cet été. "Sur le plan technique, il ne faut pas avoir peur. Elle est toujours aussi folle", a déclaré Biermann.

Galerie: Hyundai i20 N (2020)

31 Photos

Au-delà de cette confirmation, on ne sait pas grand-chose de la i20 N rafraîchie. Dans sa forme actuelle, la petite voiture à hayon est équipée d'un moteur quatre cylindres turbo de 1,6 L qui développe une puissance maximale de 204 ch et un couple de 275 Nm. Une boîte de vitesses manuelle à six rapports transmet cette puissance aux roues avant pour une accélération de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes.

Le châssis de la N, a été modifié par rapport à la i20 ordinaire pour améliorer la conduite et la maniabilité. De nouveaux joints, ressorts et amortisseurs rendent la suspension plus rigide et plus stable dans les virages. Des disques de frein plus grands font partie du système de freinage modifié.

A ce stade, cependant, nous ne savons pas ce qui va changer avec la version restylé. Nous doutons qu'il y ait un nouveau moteur, car cela représenterait un trop gros investissement pour un modèle de niche. Nous pensons qu'il y aura surtout de petites retouches visuelles, éventuellement combinées à de nouvelles améliorations de performance pour la suspension.