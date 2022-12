Si pour beaucoup, 2023 s'annonce comme une année de consolidation plutôt que de renouvellement de la gamme, ce ne sera pas le cas pour Hyundai. Le constructeur coréen a déjà passé ce cap en 2022, durant laquelle la seule véritable nouveauté était la Ioniq 6, qui sera dévoilée après les fêtes de fin d'année. Pour l'année prochaine, il a de nombreuses munitions à tirer.

Cela commencera par la très attendue Ioniq 5 N, le premier modèle électrique haute performance que l'entreprise vient de confirmer, après quoi le temps devrait être venu pour les nouvelles générations de Kona et Santa Fe, bien qu'il n'y ait encore rien d'officiel. En plus de cela, il semble que la marque coréenne ait au moins une autre nouveauté dans le tiroir, peut-être un aperçu de la version finale de la Ioniq 7, mais pour l'instant le secret est total.

Voici donc les nouveautés de Hyundai pour 2023:

Hyundai nouveau Kona

Plusieurs prototypes de la deuxième génération du crossover à succès, Kona ont été repérés. Cela laisse présager une autonomie au moins aussi variée que l'actuelle en termes de types de carburant. Ainsi, il est fort probable que le nouveau modèle remplace l'actuel sur toute la ligne, y compris la version électrique qui ne semble pas devoir céder la place à un modèle de la famille Ioniq.

Hyundai Kona Electric 2023, photos cachées

En outre, les photos espions confirment des dimensions légèrement plus grandes, avec une longueur supposée d'environ 4,3 mètres. En ce qui concerne les moteurs, il est question d'une version entièrement hybride, d'une version hybride légère et d'au moins un plug-in, et plus tard d'une version N. Le lancement et la commercialisation devraient avoir lieu dès le premier semestre de l'année.

Nom Hyundai Kona Carrosserie Crossover Moteurs Hybride essence, électrique, diesel (à confirmer) Date d'arrivée Printemps 2023 Prix -

Hyundai nouveau Santa Fe

Cela fait moins de trois ans que Hyundai a lancé la dernière mise à jour du Santa Fe. Il semblerait que la nouvelle génération du SUV de taille moyenne, la cinquième, soit en route.

Hyundai Santa Fe hybride rechargeable 2020

En fait, le modèle actuel repose déjà sur la dernière plate-forme, la même que celle du Kia Sorento, avec lequel il partage des groupes motopropulseurs hybrides. Le prochain modèle, cependant, changera à nouveau de style et adoptera un nouvel intérieur. Il devrait être dévoilé au cours du second semestre et arriver directement sur le marché en tant que modèle de l'année 2024.

Nom Hyundai Santa Fe Carrosserie SUV Moteurs Hybride essence, diesel (à confirmer) Date d'arrivée Automne 2023 (présentation) Prix -

Hyundai Ioniq 5 N

Les spécifications finales n'ont pas encore été rendues officielles, mais Hyundai a confirmé que la Ioniq 5 N arrivera en 2023. Elle bénéficiera du même traitement esthétique et de la même mise au point que les autres modèles N, comme le confirment les observations au Nürburgring d'exemplaires dont les pneus, les roues et les freins ne laissent guère de place au doute.

Hyundai Ioniq 5 N, photos espionnes au Nurburgring

Quant au groupe motopropulseur, en attendant les données, nous nous en tenons aux remarques déjà faites l'année dernière : Hyundai Ioniq 5 repose sur la même base que le Kia EV6, qui sur la version GT supérieure atteint 585 ch avec la batterie de 77 kWh. Une puissance qui, sur la Ioniq 5 N, devrait être portée à au moins 600 ch.

Nom Hyundai Ioniq 5 N Carrosserie Crossover de taille moyenne Moteurs 2 électriques Date d'arrivée Mi-2022 Prix À partir de 72 000 euros (indicatif)

Hyundai Ioniq 6

Seule véritable nouveauté de 2022, la Ioniq 6 est une berline aux lignes élégantes et aérodynamiques conçue pour offrir la meilleure efficacité de sa catégorie. La plateforme est la même que celle de la Ioniq 5, avec des packs de batteries de 53 ou 77,4 kWh et des versions allant de 111 à 239 kW de puissance, la dernière étant bimotrice et à transmission intégrale. La gamme mixte est de 429 à 614 km.

Hyundai Ioniq 6

Les prix commencent à 47 550 €. Les premières livraisons sont toutefois prévues pour le début de 2023, ce qui place également ce modèle sur la liste de 2023.

Nom Hyundai Ioniq 6 Carrosserie Saloon-coupé Moteurs 1 ou 2 électriques Date d'arrivée Janvier 2023 (lancement) Prix 47 550 à 58 950 euros

Hyundai Ioniq 7

Il n'y a pas encore d'indices sur les éventuels autres nouveaux produits que Hyundai a en réserve pour 2023, mais l'un de ceux que nous attendons le plus est le troisième modèle de la nouvelle famille Ioniq, le grand SUV (nous parlons de 5 mètres de long et d'un empattement de 3,2) désigné sous le nom de Hyundai Ioniq 7.

Ioniq 7, un rendu non officiel

Basée sur la même plateforme que les autres Ioniq, qu'elle exploitera toutefois au maximum, et avec les mêmes batteries de 800 volts, elle est indiquée comme un modèle de 2024. Toutefois, il n'est pas impossible que les premiers teasers ou photos de la version de production commencent à circuler dès la fin de l'année prochaine.