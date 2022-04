Des formes plus ou moins rectangulaires, une livrée Martini : à quoi cela vous fait-il penser ? Beaucoup penseront à la Lancia Delta Integrale, mais du côté de la Suisse, certains vous diront peut-être "une Hyundai Ioniq 5".

Et ils n'auraient pas tout à fait tort, puisqu'un exemplaire de la Ioniq 5, presque aussi anguleux que la reine des rallyes des années 80 et 90, est en vente dans le Canton de Glaris, avec une livrée très proche de la légendaire Lancia Delta Integrale.

Une Delta Integrale 2.0 ?

Sous certains angles, les lignes tendues et rétro de la Ioniq 5 rappellent vaguement celles de la Delta. C'est sans doute pour cela que le précédent propriétaire de cette Ioniq 5 s'est dit qu'il serait sans doute sympathique d'apposer une livrée Martini sur son crossover 100 % électrique.

À l'intérieur, en revanche, rien ne change, nous retrouvons un ensemble minimaliste et futuriste. L'habitacle est notamment doté d'une sellerie en cuir végétal noir et d'un double écran en guise de tableau de bord et de système d'info-divertissement.

Vraiment sportive ?

Il en va de même sus le capot, cette Ioniq 5 est équipée d'une batterie d'une capacité de 72,6 kWh et de deux électromoteurs capables de délivrer 305 ch et 605 Nm. Le 0 à 100 km/h n'a rien à envier à certaines petites sportives puisqu'il réclame seulement 5,2 secondes. En ce qui concerne l'autonomie, elle est annoncée à 430 km selon le cycle WLTP.

Cette Hyundai Ioniq 5 proposée par le Central Garage Glarus a été immatriculée en février 2022, n'a parcouru que 500 km et est disponible moyennant 61 900 francs suisses, soit 59 900 euros.

Et pour ceux souhaitant un ramage en adéquation avec le plumage, soyez patients, Hyundai prépare une Ioniq 5 N dont la puissance devrait être proche des 600 ch. Elle reposera sur les mêmes bases que la Kia EV6 GT. Elle devrait être présentée au cours de cette année. Et avec cette même livrée Martini, elle devrait être encore plus séduisante.