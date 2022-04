Après la Kia EV6 élue "Car of the Year" par un jury composé de journalistes européens, c'est au tour de sa cousine technique, la Hyundai Ioniq 5, d'être sacrée, mais à l'internationale cette fois-ci. En effet, le crossover 100 % électrique coréen vient d'être désigné "World Car of the Year" par un jury de journalistes venus du monde entier. La Ioniq 5 succède ainsi à un autre modèle électrique, la Volkswagen ID.4, primée en 2021.

Encore une électrique donc, mais d'une manière générale il ne pouvait en être autrement compte tenu du fait que les trois finalistes étaient électriques. La Ioniq 5 était en face de la Ford Mustang Mach-E et de la Kia EV6.

Outre le titre suprême, la Ioniq 5 est aussi repartie des "World Car Awards" avec le prix dans la catégorie des voitures électriques, devançant ainsi les Audi e-tron GT et Mercedes EQS. Elle a aussi raflé le prix du design.

D'une manière générale, pratiquement tous les trophées ont été trustés par des voitures électriques, puisque la sportive de l'année est l'Audi e-tron GT, tandis que la voiture haut de gamme de l'année est la Mercedes EQS. La voiture urbaine de l'année n'est pas électrique, mais hybride, avec la nouvelle Toyota Yaris Cross.

La Hyundai Ioniq 5 est disponible en France depuis un peu moins d'un an environ. Il existe aujourd'hui trois versions, l'une avec une batterie de 58 kWh et disposant de 170 chevaux et 350 Nm de couple. L'autonomie est annoncée à 384 kilomètres en cycle mixte WLTP. Viennent ensuite les deux versions dotées d'une batterie de 73 kWh, l'une avec une puissance de 218 chevaux et l'autre disposant de 306 chevaux.

Ce modèle est équipé de deux moteurs électriques, un à l'avant de 95 chevaux et 255 Nm, et l'autre, positionné au niveau de l'essieu arrière, avec 211 chevaux et 350 Nm. Puissance cumulée donc, 306 chevaux et 605 Nm, de quoi expédier le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes et atteindre 185 km/h en vitesse de pointe. L'autonomie est annoncée entre 430 kilomètres (avec des jantes de 20 pouces) et 460 kilomètres (avec des jantes de 19 pouces).