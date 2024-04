Les chiffres des ventes du premier trimestre 2024 commencent à tomber. Beaucoup sont impatients de voir si les véhicules électriques à batterie sont réellement confrontés à un ralentissement, mais si c'est le cas, cela n'affecte pas encore Hyundai. Les ventes de VE de la marque sont en hausse sur les trois premiers mois de l'année, avec un bond de 62 % sur le trimestre et de 100 % sur le mois de mars.

La majeure partie de cette croissance est due à la nouvelle Ioniq 6, que Hyundai s'empresse de vous proposer en leasing pour pas cher. Les ventes ont bondi de 1 542 % sur le trimestre et de 794 % le mois dernier par rapport à 2023. Hyundai a vendu 1 984 Ioniq 6 berlines le mois précédent. Elle a vendu 3 646 crossovers électriques au premier trimestre.

Hyundai Ioniq 6 (2023)

La Ioniq 5 a également vu ses ventes augmenter, mais de façon moins spectaculaire, bien qu'elle ait établi un record de ventes. Elles ont augmenté de 58 % pour le mois et de 18 % pour le trimestre. La société a vendu 3 361 Ioniq 5 en mars et 6 822 depuis le début de l'année.

Les deux véhicules électriques n'ont représenté qu'une petite partie des ventes totales de Hyundai au premier trimestre. La société a vendu 184 804 véhicules au cours des trois premiers mois de 2024, soit une hausse de seulement 0,2 %. Au cours du trimestre, le Tucson PHEV, le Tucson HEV, le Kona EV et le Palisade ont établi des records de vente. Le Palisade a fait un bond de 58 % sur le mois et de 29 % sur le premier trimestre, avec 25 255 véhicules vendus, soit plus du double du nombre de véhicules électriques.

Les constructeurs automobiles ont réévalué leurs stratégies en matière de véhicules électriques face au ralentissement des ventes. L'infrastructure de recharge reste insuffisante dans la majeure partie pays et les VE moins chers restent difficiles à trouver sur le marché. Mais Hyundai semble avoir trouvé la solution, du moins pour l'instant.