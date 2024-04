La Hyundai Ioniq 5 N se met à la course dans une série dédiée. Il s'agit de la classe eN1 et comprendra des courses de vitesse ainsi que des courses à élimination directe. La nouvelle série de courses fait écho à la classe N1 de l'Elantra (Avante en Corée du Sud) et n'est pas limitée à un seul constructeur ou à un seul fournisseur de pneus.

Le premier modèle N à zéro émission subit de nombreuses modifications par rapport au véhicule de route. Tout d'abord, Hyundai a réussi à éliminer beaucoup de poids. Alors que la Ioniq 5 N homologuée pour la route pèse jusqu'à 2 230 kg, l'eN1 Cup Car en perd près de 260. Elle affiche un poids de 1 970 kg malgré un kit de carrosserie aérodynamique complet comprenant des ailes bombées et un énorme aileron arrière.

La Hyundai Ioniq 5 N eN1 Cup Car

Cette perte de poids a été obtenue en installant un capot en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) et des vitres en polycarbonate. Elle reçoit également des jantes forgées de 18 pouces chaussées de pneus slicks et dispose d'un habitacle dépouillé avec un seul siège baquet. Bien que la Ioniq 5 N eN1 Cup Car ait été mise au régime, elle est dotée de nombreux équipements que l'on ne trouve pas sur le modèle normal. Hyundai a installé une cage de protection conforme aux normes FIA, des pneus slicks de 18 pouces, une couche anti-asphyxie et un système d'arrêt à haute tension.

Parmi les autres modifications apportées par rapport à la Ioniq 5 N de série, citons une suspension réglable avec des amortisseurs à deux voies, un indicateur de haute tension et un port de charge déplacé à l'arrière. Curieusement, la voiture de course conserve le bruit artificiel du moteur et les équipes pourront même choisir leurs sons préférés. La fonction permettant des changements de vitesse artificiels a également été conservée. Le pré-conditionnement de la batterie est toujours présent, tout comme le N Grin Boost qui débloque la pleine puissance pendant 10 secondes.

Les deux moteurs continuent de produire une puissance combinée de 641 ch, comme sur la Ioniq 5 N de route, dont elle a également hérité du pack de batteries de 84 kWh. Les détails des performances n'ont pas été révélés, mais le 0 à 100 km/h devrait prendre environ trois secondes, étant donné que le crossover électrique standard fait le travail en 3,25 secondes avec le N Grin Boost actif.

Nous verrons la nouvelle Ioniq 5 N eN1 Cup Car en action pour la première fois le 27 avril lors de la manche inaugurale du Hyundai N Festival 2024 à l'Inje Speedium, où la classe eN1 aura une séance d'essais officielle. Au total, 10 courses sont prévues dans le courant de l'année.