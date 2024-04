Avec le lancement de la GranTurismo Folgore, Maserati deviendra la première marque italienne premium à proposer une voiture 100 % électrique, devant Ferrari, grâce au fort soutien dont bénéficie Stellantis.

Comme le raconte Giovanni Sgro, responsable du département Compétition de la marque italienne, cette GT sans moteur thermique intègre des solutions technologiques développées en course. En fait, la participation de Maserati à la Formule E est motivée, entre autres raisons, par le lien entre les modèles de course et de production.

Objectif 2028

"L'électrification représente notre présent et notre avenir et, comme le font les pionniers, nous avons développé un plan stratégique global, qui implique la transformation intégrale et progressive de notre gamme", a expliqué Sgro.

Ainsi, dès l'année prochaine, toutes les Maserati seront vendues avec une version électrique et d'ici 2028, seuls les nouveaux modèles sans combustion seront disponibles chez les concessionnaires Maserati.

Du circuit à la rue

Pour en revenir à la GranTurismo Folgore, elle promet 761 ch et une accélération brutale de 0 à 60 km en seulement 2,7 secondes, entraînée par trois moteurs, un à l'avant et deux à l'arrière. Voici ce qu’à ajouté Sgro à ce sujet :

"Les performances maximales des voitures GT et GEN3 de Formule E sont similaires. Nous nous engageons à obtenir et à transférer le meilleur en termes de développement technologique de la piste à la route. La Formule E est le scénario idéal pour améliorer et développer la vision de Maserati axée sur l'électrification".

L'une des qualités de la nouvelle voiture de route Maserati est sa grande capacité de récupération d'énergie grâce au freinage, qui peut atteindre 400 kW. Sur les GEN3, ce chiffre peut atteindre 600 kW.

Une conduite fascinante ?

Le contrôle de la propulsion est également partagé entre la Folgore et la monoplace de course, de sorte que les systèmes connectés échangent des informations en fonction des différents programmes de conduite, de MaxRange à Corsa, pour "offrir la meilleure et la plus respectueuse des expériences de conduite GT" d’après Sgro.

La GranTurismo Folgore sera-t-elle une voiture passionnante à conduire malgré sa nature électrique ? "Il n'y a aucune raison de penser autrement et nous sommes vraiment motivés pour faire la différence en termes de performance et de dynamisme sur le marché vert". Il n’y a plus qu’à…

