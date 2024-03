Après avoir traversé le Mexique et l'Arabie saoudite, la Formule E déposait ses valises à São Paulo (Brésil) samedi 16 mars dernier, pour le 4ème round de la saison 2023/2024. Alors que les préparatifs de l'E-Prix battent leur plein, nous sommes allés en découvrir un peu plus sur les mises à jour et les analyses que réalisent l'équipe pour améliorer leurs performances dans ce championnat électrique.

Selon Jaguar TCS Racing, la performance repose sur des aspects tels que le traitement de l'information, la prise de décision et le pilotage. L'équipe souligne l'importance de l'utilisation intensive de la technologie qui peut être appliquée dans la vie réelle dans un environnement à haut risque tel que la course automobile professionnelle.

Le sport automobile est ici traduit comme le laboratoire de l'industrie automobile.

Au cours de ce processus, il est également clair que la technologie en nuage (ou cloud computing), définie comme une infrastructure dans laquelle la puissance de calcul et le stockage sont gérés par des serveurs distants auxquels les usagers se connectent via une liaison Internet sécurisée, joue un rôle crucial pour permettre ce niveau de gestion et d'analyse des données.

L'évolutivité, la sécurité et la rapidité qu'elle offre sont essentielles pour traiter le volume et la complexité des données impliquées dans les courses de Formule E.

L'équipe insiste sur la nécessité de disposer d'un écosystème efficace capable de traiter et de fournir des informations exploitables à partir de volumes de données aussi importants dans un court laps de temps. La capacité à s'adapter à de nombreuses variables, telles que des conditions météorologiques extrêmes, et à optimiser les performances en conséquence change la donne.

Dans le cadre du championnat du monde ABB FIA de Formule E 2023, Jaguar TCS Racing a terminé à la deuxième place avec 292 points, soit le meilleur score de l'équipe en Formule E.

Mitch Evans a terminé troisième du Championnat du monde des pilotes 2023 avec 197 points, son meilleur résultat en Formule E, et continue de courir pour l'équipe en 2024.

Nick Cassidy rejoint le plateau de pilotes de l'équipe pour la saison 2024 du championnat du monde ABB FIA de Formule E.

À voir sur Motorsport.tv