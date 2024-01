Annoncée en 2003 avec le concept-car Audi Pikes Peak quattro et présentée sous sa forme définitive au Salon de Francfort en 2005, l'Audi Q7 fait peau neuve avec le restylage 2024, confirmant son statut de SUV phare de la marque - sa longueur dépasse les 5 mètres - en se modernisant à bien des égards.

Le lancement de l'Audi Q7 2024 est prévu pour le premier trimestre de l'année. En Allemagne, son prix de départ sera de 79 300 euros, et il atteindra 112 000 euros pour la version la plus sportive, la SQ7 TFSI de 507 ch.

Audi Q7 2024, l'extérieur

Le style de l'Audi Q7 restylée est dominé, comme toujours, par la calandre classique à cadre unique, redessinée pour l'occasion et désormais rendue par de très grands hexagones qui expriment d'emblée l'impression de puissance du SUV allemand. Sur les côtés, on trouve les nouveaux blocs optiques enrichis par les phares HD Matrix LED Laser, capables de varier leur design lumineux avec la lumière laser qui s'active lorsque le véhicule dépasse les 70 km/h, augmentant ainsi la portée des feux de route. Les feux arrière OLED, disponibles pour la première fois sur le Q7, sont également nouveaux.

Audi Q7 2024 Audi SQ7 2024

Les surfaces restent sinueuses et imposantes, avec seulement quelques lignes partant du nez vers l'arrière, où le hayon conserve la forme de la génération actuelle.

En fonction de la finition, on trouve également des détails dédiés comme la teinte contrastée des éléments avec la couleur de la carrosserie pour la S Line ou des prises d'air plus grandes pour le SQ7 TFSI.

Audi Q7 2024, l'intérieur

Disponible en configuration 5 ou 7 places, l'Audi Q7 2024 conserve la disposition de la génération actuelle, avec une instrumentation numérique et deux écrans au centre du tableau de bord : en haut pour le système d'infodivertissement, en bas pour les fonctions telles que la climatisation, les modes de conduite et plus encore.

En ce qui concerne l'infodivertissement, les nouveautés se situent au niveau du logiciel (MIB 3), dont le fonctionnement et le graphisme ont été renouvelés. Il peut être mis à jour à distance et offre la possibilité d'installer des applications telles que Spotify ou Amazon music.

La capacité de chargement reste adaptée aux familles, avec un volume minimum de 780 litres et un maximum de 1 908 litres.

Audi Q7 2024, gli interni

Audi Q7 2024, moteurs et technologie

Avec le restylage, l'Audi Q7 ne renonce pas à ses motorisations diesel. En effet, la gamme comprend le V6 3 litres de 231 ch et 500 Nm (45 TDI) ou 286 ch et 600 Nm (50 TDI) capable de propulser le SUV allemand de 0 à 100 km/h en respectivement 7,1 et 6,1 secondes. Côté essence, le V6 développe 340 ch et 500 Nm de couple pour un passage de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes. Tous sont associés à la boîte automatique tiptronic à 8 rapports, à la transmission intégrale permanente et à un système mild hybrid de 48 volts qui permet d'économiser 0,5 litre de carburant aux 100 km, grâce également à la fonction coasting qui coupe le moteur - pour un maximum de 40" - lorsqu'il est lâché entre 55 et 160 km/h.

Au sommet, le V8 TFSI 4 litres de 507 ch et 770 Nm de couple réservé à l'Audi SQ7, la version de pointe capable d'une vitesse maximale de 250 km/h et d'un temps de 0 à 100 km/h de 4,1 secondes. Une unité capable de couper la moitié des cylindres (2, 3, 5 et 8) lorsque la pleine puissance n'est pas requise.

Audi Q7 2024

Une suspension pneumatique à commande électronique avec système d'amortissement adaptatif continu est disponible en option pour ajuster la hauteur de conduite jusqu'à 90 millimètres. À vitesse d'autoroute, ils s'abaissent automatiquement jusqu'à 30 millimètres, tandis que sur terrain accidenté, ils peuvent s'élever de 60 millimètres au maximum. La direction de l'essieu arrière est contrephasée à basse vitesse et en phase à haute vitesse.

En matière d'aide à la conduite, l'Audi Q7 2024 dispose de systèmes de niveau 2 avec régulateur de vitesse adaptatif et maintien actif dans la voie, freinage d'urgence automatique, caméras et divers capteurs.

Les concurrents de l'Audi Q7 2024

Les concurrents de l'Audi Q7 sont les concurrents habituels tels que les BMW X5 et Mercedes GLS, le Volvo XC90, le Maserati Levante et le Volkswagen Touareg.

Audi Q7 2024, prix

Les prix pour la France de l'Audi Q7 2024 n'ont pas encore été annoncés, alors que nous savons qu'en Allemagne la liste des prix commencera à partir de 79 300 euros jusqu'à 112 000 euros pour le SQ7.