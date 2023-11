Dévoilé au début de l'année 2015, l'Audi Q7 de deuxième génération commence à se faire vieux. Un lifting a été effectué en 2020 pour redonner un coup de jeune à ce SUV raffiné, mais la marque marque aux anneaux souhaite revoir le concept, d'autant plus que ses rivaux sont beaucoup plus jeunes. Les photos ont suggéré qu'une deuxième mise à jour du modèle actuel est prévue, mais cette nouvelle série d'images nous montre quelque chose d'autre.

Alors qu'un nouveau lifting est peut-être prévu, il semble qu'Audi soit déjà en train de tester le véhicule de la prochaine génération. Capté dans les Alpes, ce véhicule d'essais semble tracter un banc d'essai. Il reprend en grande partie la carrosserie du modèle actuel, mais avec des passages de roues élargis. Il pourrait s'agir d'un signe précurseur que le Q7 remanié aura des voies plus larges. De profil, il semble un peu bancal en raison de l'écart disgracieux entre les roues à l'avant, alors que l'arrière est plus recroquevillé. Il est possible qu'Audi ait testé une évolution de sa suspension pneumatique prévue pour la troisième génération du véhicule.

L'Audi Q7 de nouvelle génération espionné sur une route des Alpes

Si vous avez encore des doutes sur le fait qu'il s'agit bien de la nouvelle génération de Q7, nos espions ont pu jeter un coup d'œil à l'intérieur alors que le véhicule était à l'arrêt. Comme il s'agit d'un premier véhicule d'essai, il s'agit d'un travail en cours, mais il est facile de voir le tableau de bord revu et corrigé avec un grand écran central. Lorsque les responsables d'Ingolstadt ont révisé la génération actuelle, ils l'ont dotée d'une configuration à deux écrans. Il se pourrait que cette configuration disparaisse avec la prochaine version, de même que le levier de vitesses encombrant, puisque ce Q7 est équipé d'un petit sélecteur.

Si le Q7 actuel bénéficie effectivement d'un nouveau lifting, il restera en vente pendant au moins deux ans. Cela signifie que son remplaçant n'arrivera pas avant 2025 - la dernière année pour les nouvelles voitures à moteur à combustion d'Audi. À partir de 2026, la société ne lancera plus que des véhicules électriques. Elle a déjà annoncé qu'elle mettrait fin à la production de véhicules à moteur à combustion interne en 2033. Il pourrait y avoir une exception, car l'entreprise pourrait encore construire des voitures à moteur à essence en Chine pendant un certain temps, en fonction de la demande.

Vers une modèle au dessus du Q9?

Le Q7 n'a jamais été un véritable rival pour le Mercedes GLS ou le BMW X7, car sa troisième rangée est plutôt exiguë. Cependant, Audi pourrait résoudre ce problème avec un Q9 plus grand et plus spacieux prévu pour 2025, selon un rapport d'Automotive News datant d'août 2022. Les concessionnaires américains ont apparemment été informés de ce nouveau modèle.

Dès juin 2018, Marc Lichte, le patron du design d'Audi expliquait qu'il avait "tellement d'idées" pour un SUV haut de gamme, positionné au-dessus du Q7 et du Q8 à la silhouette élancée. À l'autre extrémité de la gamme "Q", le Q2, sera progressivement retiré du marché après que la génération actuelle aura atteint son terme, sans qu'un remplaçant ne soit prévu.