Netflix a dévoilé les coulisses de la prochaine mini-série dramatique sur Senna, dont la sortie est prévue dans un avenir proche.

Senna sera une mini-série sportive, biographique basée sur la légende de la F1 qui a remporté le championnat du monde en 1988, 1990 et 1991 avec McLaren.

Le tournage de Senna est déjà en cours et se déroulera dans différents endroits du globe, la mini-série tentant de raconter l'histoire du Brésilien décédé tragiquement après un accident lors du Grand Prix de Saint-Marin en 1994. Voici donc tout ce que l'on sait à ce jour sur la série Netflix Senna.

Quand est-ce que Senna sortira sur Netflix ?



Senna devrait sortir au milieu ou à la fin de l'année 2024, soit deux ans après la date prévue. Netflix a annoncé en septembre 2020 que la série était entrée en production pour un nouveau drame sur le triple champion du monde, mais cela s'est fait en pleine pandémie de COVID-19, ce qui a inévitablement entraîné des retards.

Le tournage de Senna a donc été reporté, ce qui signifie que le film n'a pas pu atteindre son objectif initial de sortir en 2022. Mais Senna devrait maintenant sortir en 2024, son casting ayant été annoncé en octobre 2023.

De quoi parle la série Senna de Netflix



Au cours des six épisodes, Senna retrace le parcours de l'icône de la course automobile en suivant les hauts et les bas de sa carrière, tout en offrant un aperçu de sa vie personnelle.

La mini-série commencera par l'arrivée de Senna au Royaume-Uni en 1981 pour le championnat de Formule Ford 1600, qu'il a remporté, avant de suivre son ascension légendaire jusqu'à trois championnats du monde de F1 et 41 victoires en Grand Prix.

Netflix se penchera sans doute sur la rivalité acharnée entre Senna et son coéquipier de McLaren, Alain Prost, un partenariat qui a captivé le monde entier, les deux s'étant affrontés à de nombreuses reprises dans leurs tentatives de devenir champions du monde.

Elle se terminera ensuite sur une note tragique avec l'accident mortel de Senna à Imola en mai 1994, lors de la troisième manche de la saison de F1, décès qui a entraîné trois jours de deuil national au Brésil.

Senna est filmé en partenariat avec sa famille. Viviane, la sœur d'Ayrton et mère de l'ancien pilote de F1 Bruno, a déclaré en 2020 : "C'est très spécial de pouvoir annoncer que nous allons raconter l'histoire que peu de gens connaissent à son sujet."

"La famille Senna s'est engagée à faire de ce projet quelque chose de totalement unique et sans précédent."

Senna sera une série multilingue filmée en portugais brésilien et en anglais. Elle fait suite au documentaire primé sur Senna, sorti en 2010, qui décrivait sa vie à travers des images d'archives des circuits de course et des vidéos personnelles fournies par sa famille.

Y a-t-il une bande-annonce pour Senna ?



Netflix n'a pas encore publié de bande-annonce pour son prochain drame Senna, seules des images du tournage ont été révélées jusqu'à présent.

Quel est le casting pour Senna ?



L'acteur brésilien Gabriel Leone incarnera Ayrton Senna dans la prochaine série Netflix après avoir joué le rôle d'Alfonso de Portago dans le film Ferrari 2023, qui retrace la tentative du constructeur italien de participer à la Mille Miglia 1957.

La nouvelle a été annoncée en mars 2023, Viviane déclarant que Leone "a la capacité de représenter fidèlement la personnalité unique d'Ayrton, en particulier l'Ayrton que nous avons connu en tant que famille, en dehors de la piste".

En 2023, Leone a déclaré : "C'est une énorme responsabilité et un grand honneur de pouvoir représenter une icône qui a inspiré tant de gens tout au long de sa vie, en montrant au monde le talent sportif brésilien. "Savoir que nous allons faire découvrir cette histoire à des millions de personnes dans de nombreux pays, grâce à Netflix, m'incite à considérer ce rôle comme l'un des plus importants de ma carrière."

Aux côtés de Leone, Matt Mella incarnera Prost, tandis que les acteurs brésiliens Alice Wegmann, Camila Mardila, Christian Malheiros, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Pamela Tome et Susana Ribeiro ont également été annoncés.

L'actrice de Pirates des Caraïbes, Kaya Scodelario, devrait également jouer dans la série, tout comme Steven Mackintosh, nommé aux BAFTA, qui jouera le rôle de Frank Williams dans deux épisodes.

Qui est le réalisateur et le producteur de Senna ?



La société de production brésilienne Gullane produira la mini-série Senna en partenariat avec sa famille. Gullane a été fondée en 1996 par les frères Caio et Fabiano Gullane, qui ont depuis, produit plus de 40 films et 20 séries télévisées.

The Debut est l'un des films les plus connus de Gullane, puisqu'il a été primé au Festival de Cannes après avoir suivi la draft NBA de 1984, lorsque Oscar Schmidt a été repêché par les New Jersey Nets mais a refusé le contrat du club afin de pouvoir jouer pour le Brésil.

Senna sera également coréalisé par les cinéastes brésiliens primés Vicente Amorim et Julia Rezende.

Où est filmé Senna ?



Senna a été filmé dans toute l'Amérique du Sud, avec des tournages déjà terminés en Argentine et en Uruguay, avant de se rendre au Brésil, le Royaume-Uni étant le dernier pays à faire partie du tournage.