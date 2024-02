Ces dernières années, la firme Lego a donné naissance à des projets incroyables en ayant conclu des partenariats avec différentes franchises de la pop culture telles que Harry Potter, Star Wars ou encore Pirates de Caraïbes. Face à cet immense succès, certains véhicules phares de l’automobile (Des McLaren ou des Ferrari par exemple) ont aussi eu le droit à une version en briques.

La McLaren MP4/4 est une voiture emblématique dans l’histoire de la Formule 1 tout comme les deux pilotes qui se sont retrouvés à son volant : le brésilien Ayrton Senna (trois fois champion du monde) et le français Alain Prost (quatre titres), qui ont remporté 15 des 16 courses en 1988. Un nouveau kit Lego vous donne la chance de posséder une maquette de l'incroyable machine, complète, avec une petite figurine de Senna. Le "jouet" sera mis en vente le 1er mars et coûte 79,99 euros dans le cadre d'une nouvelle série de voitures de course Lego pour 2024.

À un sponsor près...

Le modèle MP4/4 de 693 pièces mesure un peu moins de 32 cm de long, 16,5 cm de large et 12,7 cm de haut. Lego intègre de nombreuses fonctionnalités dans le kit, notamment une direction et une suspension fonctionnelles tandis que même l’aileron arrière est réglable. Si les marques McLaren et Honda sont bien présentes sur la carrosserie, on notera l’absence de la publicité originale pour les cigarettes Marlboro.

Les chanceux pourront exposer le Lego MP4/4 sur un support qui monte la voiture selon un angle précis afin que chacun puisse avoir un bon aperçu des détails et des statistiques de la voiture. La figurine de Senna reçoit son propre podium qui présente une image du célèbre pilote et la citation : "Peu importe quel est votre rêve, vous devez vous y consacrer entièrement."

Mercedes en bonne compagnie

La McLaren MP4/4 utilisait un moteur V6 turbocompressé de 1,5 litre construit par Honda et une boîte de vitesses manuelle à six vitesses. Senna et Prost ont dominé la saison 1988 de F1, étant souvent les pilotes de la première et de la deuxième place sur le podium. Le Grand Prix d'Italie à Monza a été la seule course où ils n'ont pas remporté de victoire, cette année-là, mais cela n’a pas empêché Senna de devenir champion du monde pour la première fois.

Si vos préférences en F1 se tournent vers les machines modernes, Lego propose également deux kits de la Mercedes-AMG F1 W14 E Performance, de 2023. Il existe une version plus petite qui dépasse légèrement les 24 cm de long pour 26,99 euros et un énorme modèle de 63,5 cm long à l'échelle 1:8 pour 219,99 euros.

Malgré son prix, le gros kit Mercedes F1 de 1 642 pièces semble plus intéressant puisque sa taille plus grande permet aux concepteurs de Lego d'incorporer une aile qui s'ouvre, une direction fonctionnelle, une suspension fonctionnelle et des pistons mobiles pour le moteur V6. Aucune des deux Mercedes n'est encore disponible en précommande, alors pourquoi ne pas commencer par la voiture de Senna pour vous occuper ?

