Legoland, au Danemark, offre la possibilité d’observer une Ferrari Monza SP1 grandeur nature avec une carrosserie qui utilise les célèbres petits blocs de Lego. Cela fait partie d'une exposition appelée "Ferrari Build and Race".

En plus de la SP1, vous avez la possibilité de construire votre propre Ferrari à partir de briques Lego. Votre véhicule est ensuite scanner et placer sur une version numérique de la piste d'essai de Fiorano, du constructeur automobile italien.

Galerie: Ferrari Monza SP1 Lego grandeur nature

3 Photos

La voiture a de vraies roues mais tout le reste est en Lego. Malheureusement, les images ne donnent pas un bon aperçu du cockpit pour voir comment les constructeurs y incorporent les blocs.

Des modèles spéciaux

La SP1 (voir ci-dessus) et la SP2 ont fait leurs débuts en 2018 en tant que modèles en édition limitée dans le cadre de la gamme Icona de Ferrari. Ils se sont inspirés des voitures de sport de la marque dans les années 1950 et au début des années 1960, mais avec des groupes moto-propulseurs modernes.

Les deux utilisent un V12 de 6,5 litres développant 809 chevaux, ce qui est suffisant pour atteindre les 100 km/h en 2,9 secondes. De plus, les 200 km/h arrivent en 7,9 secondes. La vitesse de pointe est supérieure à 300 km/h.

Les fondements des deux modèles proviennent de la 812 Superfast (voir ci dessus). La principale différence entre eux est que la SP1 est une monoplace alors que la SP2 a de la place pour un passager. Elles sont dotés d'un « pare-vent virtuel » qui dévie le flux d'air au-dessus des occupants.

Ferrari n'a fabriqué 499 exemplaires des SP1 et SP2. Les acheteurs comprenaient le célèbre chef Gordon Ramsay qui a acheté un exemplaire rouge et noir de la SP2. Ferrari a poursuivi cette série de voitures avec la Daytona SP3 (voir ci-dessus). Elle s'est inspirée de modèles comme la 330 P3/4, la 350 Can-Am et la 512 S. Elle possède un V12 de 6,5 litres issu de la 812 Competizione mais avec des révisions comme des bielles en titane et un vilebrequin rééquilibré. Le moteur développe 828 chevaux et 696 Nm de couple. La ligne rouge est atteinte à 9 500 tr/min.

