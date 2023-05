Les Ferrari sont plus considérés comme des œuvres d'art roulantes que des automobiles. Malheureusement, leur prix est aussi celui de pièces de musée, le modèle le moins cher atteignant quasiment les 200 000 euros. Bien évidemment, les prix qui s’afficheront ci-dessous seront ceux de départ, ils ne prendront pas en compte les possibles options et les malus, sans compter sur l’argent à mettre de côté en cas de panne…

Bien que les acheteurs extrêmement aisés de la marque ne soient guère sensibles au prix, nous autres qui sommes obligés de regarder derrière les vitrines ou dans des magazines, nous aimerions savoir ce qu'il faut pour faire sortir un modèle fabriqué à Maranello de nos jours... juste au cas où.

De la Roma, très élégante mais toujours relativement accessible, à la Daytona SP3, rare et ultra chère, voici une compilation des prix de la gamme 2023 de Ferrari.

Ferrari Roma

Prix : 198 205 €

N'appelez pas la Roma une Ferrari d'entrée de gamme. Inauguré pour l'année modèle 2021, elle offre jusqu'à 612 ch grâce à son V8 bi-turbo de 3,9 litres monté à l’avant. Grâce à ce bloc, le Coupé peut sprinter de 0 à 100 km/h en environ 3,4 secondes. Donc, si votre budget prévoit une nouvelle Ferrari de moins de 200 000 €, la Roma est l'une de vos dernières options. À ce prix là, vous recevrez même un porte-clés à l’effigie de la marque en cadeau. On dit merci Ferrari

Ferrari Portofino M

Prix : 189 080 €

C'est vrai, la belle Portofino M est abandonnée, après le modèle 2023, au profit de la Roma Spider. Cela dit, vous pouvez toujours en trouver une à vendre. Cette décapotable délivre 612 ch et 760 Nm de couple, la poussant à 100 km/h en seulement 3,5 secondes et sa vitesse de pointe s’élève à 320 km/h. En France, elle est même plus abordable que la Roma. On ne pourra pas en dire autant du reste.

Ferrari Roma Cabriolet

Prix : 220 000 €

Avec la fin de production de la Portofino M, cette année, la Roma Spider deviendra la Ferrari à toit ouvrant la moins chère. Ce sera également le seul modèle sans toit disponible à moins de 300 000 €. Ce modèle partage son V8 de 3,9 litres à double turbocompresseur, produisant 612 chevaux, avec le coupé Roma, entraînant les roues arrière via une boîte de vitesses à double embrayage et huit rapports.

Ferrari F8 Cabriolet

Prix : 356 900 €

Avec Ferrari abandonnant officiellement le coupé F8 Tributo, la Spider devient la seule option d’une F8 pour les acheteurs en 2023 (bien qu’elle soit également en voie de disparition). La décapotable est équipée d'un moteur V8 de 3,9 litres monté en position centrale qui envoie 710 ch et 770 Nm de couple aux roues arrière.

Ferrari 296 GTB

Prix : 271 114 €

La première Ferrari à six cylindres depuis près d'un demi-siècle est la belle 296 GTB. Elle résulte de l’association entre un moteur V6 bi-turbo de 3,0 litres avec une batterie de 7,5 kilowattheures et un seul moteur électrique pour une puissance combinée de 818 ch et 740 Nm de couple. La 296 peut même parcourir jusqu'à 24 kilomètres sur la batterie seule (on applaudit bien fort). Bien sûr, toute cette puissance hybride n'est pas bon marché comme vous avez pu le constater juste au-dessus.

Ferrari 296 GTS

Prix : 315 377 €

Le même beau design et l'hybride robuste sont disponibles sur la 296 GTS. La version décapotable du modèle contient le même V6 hybride bi-turbo de 3,0 litres mais avec l'avantage d'un toit rigide rétractable qui s'ouvre et se ferme automatiquement en 14 secondes. Vous devrez cependant payer des dizaines de milliers d’euros en plus pour ce toit plus chic.

Ferrari Purosangue

Prix : 384 229 €

Le premier SUV de Ferrari est l’un des plus rapide de sa catégorie en plus d’être propulsé par un V12 atmosphérique (dieu merci). Il met résolument l'accent sur l'aspect sport par rapport à l'utilitaire, mais il s'agit tout de même d'un modèle à quatre places avec traction intégrale et avec de l’espace à l’arrière. Le fameux moteur de 6,5 litres produit 715 ch, et bien qu'il coûte près de 400 000 €, c'est en fait le V12 Ferrari le moins cher que vous puissiez obtenir.

Ferrari 812 GTS

Prix : 297 914 €

La 812 GTS est la dernière des voitures de sport Ferrari à moteur avant et à moteur V12 (si vous ne comptez pas le Purosangue), et son prix le reflète. C’est sans conteste l'une des voitures les plus chères de la gamme, mais elle offre un gros coup avec 789 ch à partir d'un moteur de 6,5 litres, ce qui l'amène à 100 km/h en seulement 2,7 secondes soit à peine moins vite qu’une Formule 1. Petit détail cependant, avec le malus, son prix atteint les 400 000 €…Seule la SF90 est plus chère et plus puissante.

Ferrari SF90 Stradale

Prix : 443 513 €

Quand on parle du loup ! La SF90 déboule avec un moteur de 4,0 litres à double turbocompresseur aidé de trois moteurs électriques et ses 986 ch et 799 Nm de couple placent l’italienne sur le territoire des hypercars. Ferrari cite un temps de 0 à 100 de 2,5 secondes pour la Stradale, mais des tests indépendants suggèrent qu’elle pourrait être encore plus rapide. Bien sûr, si vous voulez toute cette puissance et ces performances, cela vous coûtera une jolie somme mais à ce stade, nous ne sommes plus à ça près.

Ferrari SF90 Cabriolet

Prix : 609 900 €

La Ferrari la plus puissante et la plus chère de la gamme grand public en 2023 est la SF90 Spider. Mécaniquement identique à son homologue à toit fixe, elle possède également le même moteur V8 bi-turbo de 4,0 litres qui la propulse à 340 km/h. Son prix se passe de commentaire.

Modèles spéciaux

Ferrari 812 Compétition A

Prix : 578 000 € (estimation)

Même si vous aviez de l'argent, vous ne seriez pas en mesure d'entrer chez votre concessionnaire Ferrari local et de rentrer chez vous dans une 812 Competizione A, à édition limitée. Ferrari n'a construit que 312 unités dans le monde pour le modèle 2022, chacune contenant un V12 de 830 ch qui culmine à 9 250 tr/min. Elle entre dans l'Histoire comme la voiture de route Ferrari la plus rapide jamais construite. En ce qui concerne le prix, Ferrari n'a jamais publié les détails officiels des prix mais la Competizione aurait coûté 578 000 €.

Ferrari Monza SP1 / SP2

Prix : 1,56 million d’euros (estimation)

À moins que vous ne soyez prêt à dépenser une somme d'argent déraisonnable sur le marché de l'occasion, vous avez manqué la fenêtre pour acheter une Ferrari Monza SP1 ou SP2. Ces deux voitures de la série spéciale limitée ont été introduites en 2018, toutes deux avec un moteur V12 de 6,5 litres produisant 809 ch et des vitesses de pointe de plus de 300 km/h.

Ferrari Daytona SP3

Prix : 2,1 millions d’euros

En ce qui concerne les modèles Ferrari Special Series, la dernière Daytona SP3 est certainement à la hauteur de son homonyme. Emballant le même V12 de 6,5 litres que la 812 Competizione, la Daytona SP3 développe 828 ch et 696 Nm de couple, ce qui en fait le moteur non hybride le plus puissant jamais construit à Maranello. Couplé à une boîte de vitesses à sept rapports, il ne faut que 2,9 secondes à la SP3 pour atteindre les 100 km/h. Et inutile de la chercher, elles sont déjà toutes vendues.