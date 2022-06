La Ferrari Daytona SP3 a été dévoilée en novembre dernier en tant que troisième membre de la famille Icona, rejoignant les Monza SP1 et SP2 de 2018. Il s'agit sans aucun doute d'une machine à l'allure très exotique, mêlant des éléments de design inspirés d'illustres voitures de course du passé de l'entreprise, mais réalisés avec une touche futuriste.

Un spectacle unique et rare et chaque fois qu'une SP3 est photographiée sur la route, elle mérite définitivement notre attention.

Notre ami Walter Vayr a eu la gentillesse de partager avec nous les photos que vous trouverez dans la galerie ci-dessous, qui ont été prises autour de Maranello en Italie. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une Daytona SP3 avec un camouflage plutôt cool qui tente de cacher ce qui semble être une couleur extérieure jaune Maranello. Nous sommes surpris de voir une voiture d'essai Daytona SP3 ainsi déguisée étant donné que la voiture a été dévoilée il y a plus de six mois, mais il doit y avoir une explication logique.

Pour l'anecdote, nous avons vu la SP3 un mois après sa présentation, toujours camouflée.

Galerie: Ferrari Daytona SP3 avec camouflage

En regardant l'avant de la supercar, la lèvre inférieure du pare-chocs ne semble pas terminée et d'autres éléments aérodynamiques de la carrosserie sont recouverts de ruban adhésif. Il pourrait s'agir de petites retouches aérodynamiques de dernière minute visant à optimiser le comportement routier de la Daytona SP3. Il se peut également que Ferrari procède aux derniers ajustements d'une voiture de client avant qu'elle ne soit livrée à son nouveau propriétaire. Bien sûr, ce ne sont que des théories basées sur ce que nous voyons.

Nous savons cependant avec certitude que la Daytona SP3 n'est pas seulement une machine stupéfiante, mais aussi une machine brutalement rapide. Derrière les sièges se trouve un moteur V12 qui génère 828 chevaux (617 kilowatts) et 514 livres-pieds (697 Newton-mètres) de couple. Il s'agit en fait du moteur le plus puissant que Ferrari ait jamais fabriqué et il suffit à la voiture d'accélérer de 0 à 100 kilomètres par heure en seulement 2,86 secondes.

Futur véhicule de collection, la Daytona SP3 a un prix qui correspond à son look et à ses performances hors du commun. Ferrari demande au moins 2,25 millions de dollars pour chaque exemplaire assemblé. Mais même si vous avez l'argent, encore faut-il avoir été invité par la marque pour avoir le privilège de posséder la supercar à moteur V12 !