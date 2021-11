Le Black Friday bat actuellement son plein et les sites de e-commerce affichent tous des remises parfois assez conséquentes. Même les constructeurs automobiles participent à cette journée (qui se transforme parfois en semaine) assez spéciale avec des offres plutôt alléchantes.

Mais concernant le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, il n'y aura évidemment pas de remise et encore moins de voiture, puisque les 599 modèles prévus pour la production sont tous d'ores et déjà vendus, malgré les deux millions d'euros réclamés. Cette voiture, c'est la nouvelle Ferrari Daytona SP3, le troisième modèle de la gamme Icona, et Ferrari vient tout juste de mettre le configurateur en ligne. Au sein de la rédaction de Motor1.com, nous nous sommes amusés avec, et nous vous présentons "nos" configurations, qui ne verront jamais le jour malheureusement pour nous !

Mael Pilven, rédacteur en chef adjoint

Pour "ma" Ferrari Daytona SP3, j'ai opté pour une configuration que j'affectionne particulièrement : un vert anglais foncé pour la carrosserie "British Racing", tout juste rehaussé ici d'une bande blanche qui parcours la voiture d'avant en arrière et qui rappelle les anciennes Ferrari de course dont s'inspire la nouvelle supercar. Les jantes forgées de 20 pouces gardent le dessin original, mais sont légèrement teintées et détonnent moins par rapport à la carrosserie sombre. Les étriers de freins sont eux dorés : ni trop voyants, ni trop discrets.

La fibre de carbone reste apparente sur la lame avant, les coques de rétroviseurs ou encore le toit rigide qui peut s'enlever. À l'intérieur, pour ne pas tomber dans le "trop sportif", j'ai opté pour du cuir marron "cuoio", tout juste rehaussé de surpiqûres vertes pour rappeler la teinte extérieure. Le volant est recouvert du même cuir que les sièges, tandis que la fibre de carbone est mate. Les ceintures de sécurité rouges sont finalement le seul clin d'œil à la couleur historique de la firme de Maranello.

Enfin, quelques options viennent s'ajouter à la configuration de la Dayton SP3 : la caméra avant et arrière, l'élévateur pour aider à passer les dos-d'âne ou à rentrer dans son parking, l'Apple CarPlay et un film protecteur complet pour la carrosserie. Il n'y a plus qu'à envoyer la configuration à mon concessionnaire Ferrari le plus proche, et à prier pour qu'il oublie d'envoyer la facture !

Khalil Bouguerra, journaliste

Si j'étais millionnaire et fidèle client Ferrari, je serais le très heureux propriétaire de la Daytona SP3 telle qu'elle vous est présentée ici. Ma Ferrari est peinte en "Rosso Dino", et pour lui donner une touche "racing", je lui ai ajouté une livrée jaune pour marier les étriers et écussons colorés de la même couleur. Les jantes forgées en 20 pouces lui vont à ravir, tout comme la finition mate pour les éléments extérieurs en carbone et les canules d'échappement de couleur.

L'habitacle doit être semblable à l'extérieur, c'est pourquoi la sellerie ainsi que le tableau de bord sont recouverts de cuir "Rosso Ferrari" et surpiqués par un fil jaune. Pour casser le duo rouge/jaune, j'ai opté pour des ceintures de sécurité et un volant noir.

Côté équipements, et au vu du prix de la voiture, j'ai bien pris le soin d'ajouter la caméra d'aide au stationnement avant et arrière. J'ai aussi ajouté l'élévateur qui est à mon sens essentiel pour affronter les dos-d'âne. Comme je ne suis plus à un euro près, j'ai aussi équipé "ma" Ferrari de mes rêves de... l'Apple CarPlay !

Yann Lethuillier, journaliste

À la base, pour moi, une Ferrari c'est rouge ou jaune, les autres couleurs étant bien trop ternes à mes yeux pour des voitures aussi spéciales, et les couleurs trop "flashy" bien trop vulgaires pour une Ferrari. Mais dans le nuancier de la firme au cheval cabré, j'avoue avoir un petit faible pour le "Bleu Tour de France". J'ai choisi les jantes de 20 pouces les plus claires pour rappeler le liseré blanc qui vient traverser la carrosserie.

À l'intérieur, il n'y a absolument rien d'extravagant. Rien n'allait spécialement à mes yeux avec la teinte extérieure choisie. Du coup, je me suis orienté sur du noir avec quelques touches de bleu, notamment au niveau des surpiqûres et des ceintures pour rappeler le "Bleu Tour de France".

Comme mes éminents collègues, j'ajoute les options permettant de ne pas abîmer ma belle Ferrari avec toutes les caméras et radars nécessaires, sans oublier le "lift system" permettant de relever le châssis de quelques millimètres et éviter d'y laisser la lame en carbone au premier ralentisseur.