Les jours des moteurs V12 italiens sont comptés ... Une nouvelle vidéo espion réalisée à l'extérieur du siège de Ferrari montre une autre Roma camouflée brandissant un moteur V12. Bien sûr, nous ne pouvons pas voir le moteur, mais nous pouvons l'entendre.

Cette nouvelle vidéo de Varryx montre le même prototype en train de faire deux passages devant la caméra. La première offre une vue claire de la voiture, qui ressemble clairement aux Romas modifiées que nous avons déjà vues. Le capot semble un peu plus long et les hanches arrière pourraient être un peu plus musclées, mais les changements sont subtils. Sans bande sonore accompagnant les images, on pourrait supposer qu'il s'agit d'une autre variante de la Roma équipée d'un V8.

Nous avons droit à une note d'échappement discrète lors du premier passage, mais le conducteur est loin d'être aussi subtil lors du deuxième passage. La voiture d'essai émet un son de V12 incomparable tout en naviguant sur le rond-point, exécutant un changement de vitesse très net dans le processus. Quelle que soit la forme du moteur 12 sous le capot, il fonctionne apparemment tout seul. Enfin, peut-être.

On ne sait pas encore si Ferrari intégrera un groupe motopropulseur hybride. Il n'y a pas d'autocollants sur ce véhicule d'essai indiquant qu'il est électrifié, mais ils ne sont pas nécessaires à moins d'opérer dans certaines zones (comme le Nürburgring). Nous n'avons pas encore rencontré de prototypes silencieux, de sorte que l'assistance hybride, si elle est proposée, pourrait être légère et ne pas fonctionner en mode électrique.

Galerie: Photos espion de la Ferrari Roma V12

Il reste également à savoir ce que sera cette voiture au final. Pour l'instant, nos sources pensent que Ferrari utilise des carrosseries Roma modifiées pour tester un successeur à l'incroyable 812 Superfast. Nous avons déjà vu cette approche de la part de Ferrari, notamment avec des carrosseries de Maserati Levante boulonnées sur des os de Purosangue. Et n'oublions pas qu'il y a eu des spéculations sur le lancement de la Purosangue en tant qu'hybride, et qu'avons-nous obtenu ? Un pur V12 de 6,5 litres développant 715 chevaux. Enfin, la Purosangue partage son ADN avec la Roma. Nous pensons qu'il s'agit d'un mule d'essai pour une successeure de la 812, mais une Roma V12 pourrait-elle être la finalité de ce projet ?