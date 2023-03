C'est le genre d'histoire où l'on se demande simplement : pourquoi ? En effet, pourquoi certains ressentent-ils le besoin de dégrader les biens d'autrui, s'agissant parfois de possessions chères à leurs yeux.

Une fois de plus, cette question s'est posée il y a quelques jours, dans une ferme située près de la ville de Reading, à l'Est de Londres, en Angleterre. Selon The Reading Chronicle, une Classic Standard Eight a été victime d'un acte de vandalisme, une ou plusieurs personnes ayant non seulement déversé de la peinture bleue sur la carrosserie et les joints mais aussi enfoncé des clous dans les pneus.

La Classic Standard Eight est une voiture compacte anglaise produite entre 1938 et 1959. Le propriétaire du modèle de collection vandalisé est, malheureusement, une personne âgée en mauvaise santé. L'on peut facilement imaginer le désarroi dans lequel cet homme est plongé actuellement. Rachael Quinlan, sa fille, a commenté :

"Nos deux voitures étaient garées à Nuthatch Farm, à Checkendon [village proche de Reading, ndlr], lorsqu'elles ont été délibérément vandalisées. Il y avait une Classic Standard Eight très spéciale que nous étions en train de restaurer pour mon père de 87 ans, qui subit actuellement une opération de la hanche."

Car oui, deux voitures ont été endommagées lors de la même nuit. L'autre modèle est une Saab 9-3, probablement une version cabriolet étant donné que le toit a subi de multiples coupures, en plus de voir ses pneus être crevés également.

"La [Standard Eight] était sa plus grande fierté et elle se trouvait à la ferme pour des travaux. L'autre était une voiture familiale, une Saab 9-3. C'était une voiture sur laquelle on comptait pour emmener les enfants à l'école et se rendre au travail."

Un porte-parole des forces locales de police a déclaré : "L'enquête a été classée dans l'attente d'informations complémentaires."