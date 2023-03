Dodge Charger et Dodge Challenger : deux noms qui ont marqué l'histoire de l'automobile made in USA et qui sont également bien connus en Europe, bien que ces modèles soient commercialisés sans réseau officiel.

Mais maintenant que les deux modèles emblématiques sont sur le point de prendre leur retraite, la donne change et la série spéciale Last Call, produite en édition limitée, sera également commercialisée sur le Vieux Continent pour faire des adieux dignes de ce nom à la Charger et à la Challenger.

Passé et présent

Cette série spéciale s'inspire des modèles du passé avec des livrées exclusives et divers détails. Elle est d'ores et déjà disponible aux États-Unis avec sept modèles différents : Dodge Challenger Shakedown, Dodge Charger Super Bee, Challenger et Charger Scat Pack Swinger, Charger King Daytona, Challenger Black Ghost et Challenger SRT Demon 170.

Cinq d'entre eux traverseront l'Atlantique, la King Daytona et la SRT Demon 170 resteront à quai. La plaque commémorative "Last Call" sous le capot et les inscriptions "Designed in Auburn Hills" et "Assembled in Brampton" uniront ces Charger et Challenger spéciales. Un ADN 100% américain, donc, sans oublier le V8 Hemi de 6,4 litres, bien sûr.

Dodge Challenger Shakedown 2023

Les différentes versions proposent chacune 14 teintes différentes, mais grâce au pack SRT Jailbreak, à l'origine dédié aux versions SRT Hellcat Redeye Widebody, il y aura plus de choix en termes de couleurs et diverses options exclusives pour personnaliser à l'extrême les Dodge Charger et Challenger de la série Last Call.

La Challenger Shakedown rappelle le modèle de 1971, avec des prises d'air bien visibles sur le capot, des jantes de 20 pouces et des freins Brembo avec étriers rouges. La Charger Super Bee, propulsée par le V8 de 485 ch, possède un capot spécial, des jantes de 20 pouces (18 pouces sur la version Widebody) et une suspension adaptative avec mode Drag.

Dodge Charger Super Bee

Pour les Dodge Challenger et Charger Scat Pack Swinger, du nom d'une version spéciale commercialisée dans les années 1960 et 1970, on trouve une carrosserie Widebody, des jantes dorées de 20 pouces, un V8 de 485 ch et – pour la Challenger uniquement – une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports en option au lieu de la classique boîte de vitesses automatique à 8 rapports.

Dodge Challenger Black Ghost

Enfin, la Challenger Black Ghost, la plus puissante du groupe, a un V8 de 807 ch. Disponible uniquement dans une robe noire, elle dispose de jantes spécifiques de 20 pouces et n'est disponible qu'en version Widebody. Son nom provient d'une Challenger qui, dans les années 1970, arpentait la Woodward Avenue de Detroit, l'une des rues les plus emblématiques des États-Unis, en apparaissant et en disparaissant soudainement.