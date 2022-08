Cette semaine, Fox 2 Detroit rapporte que des personnes ont tenté de voler des Dodge Charger et Challenger Hellcat. Cela aurait pu passer sous les radars de la presse américaine, c'était sans compter sur l'âge des trois voleurs.

La police est intervenue le 22 août à l'usine Stellantis de Jefferson North située à quelques kilomètres de la ville de Detroit. Les forces de l'ordre ont arrêté trois individus âgés de 11, 12 et 14 ans ! Ils ont été pris en flagrant délit, la police soupçonne que les trois enfants ont agi à la demande d'adultes.

Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye

"Pour moi, je pense que quelqu'un d'un peu plus âgé a fait venir ces jeunes et leur donne des ordres", a déclaré le lieutenant Clive Stewart de la police de Detroit. "Les délinquants les plus âgés savent qu'ils peuvent faire ça sans vraiment être inquiétés, car ils n'ont pas vraiment volé la voiture.

Même s'ils avaient réussi à pénétrer à bord des deux véhicules et à démarrer leur moteur, on se demande comment ils auraient pu faire pour les conduire. Les deux bolides ont tout de même un V8 6.2 L de plus de 700 ch, à moins que les commanditaires de la mission étaient cachés tout près des lieux pour prendre le volant et quitter les lieux en vitesse.

Quelques mois en arrière, quatre Shelby GT500 ont été dérobées à Détroit, dans l'usine de Flat Rock cette fois rapportent nos collègues de Motor1 USA. Deux de ces voitures volées ont été abandonnées à quelques kilomètres de l'usine, mais les deux autres se sont volatilisées, la police n'a toujours pas réussi à retrouver leurs traces.

En France, selon le ministère de l'Intérieur, plus de 122 700 voitures et deux-roues ont été volés en 2021. Le modèle le plus volé dans l'hexagone est la Toyota Prius. Elle est suivie par la Renault Megane R.S. et le DS 7 Crossback.