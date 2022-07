La Dodge Charger SRT Hellcat est l'une des berlines les plus puissantes et rapides. Elle peut assez aisément rivaliser avec certaines supercars, du moins en termes de puissance et d'accélération.

Mais comme souvent, certains préparateurs trouvent toujours le moyen d'aller encore plus loin, et c'est le cas du préparateur allemand Bader, qui nous livre là une voiture assez extravagante.

Large et longue

Le préparateur a ainsi utilisé la Charger SRT Hellcat du propriétaire de l'entreprise, Sébastian Bader. La version Widebody (déjà plus large d'une dizaine de centimètres par rapport au modèle classique) a été encore élargie pour atteindre 2,10 mètres de large. Et avec ses 5,10 mètres de longueur, la voiture est davantage taillée pour les longues et larges routes américaines plutôt que pour les étroites rues du Vieux Continent.

Bader a ainsi ajouté des extensions d'aile ajoutant 6 cm de largeur à l'avant et 9 cm à l'arrière. Le kit comprend également un nouveau splitter et de nouvelles jupes latérales. À l'arrière, un aileron façon "queue de canard" a été installé pour améliorer l'aérodynamisme, tandis que le capot est celui de la variante Redeye, avec deux prises d'air supplémentaires pour permettre au moteur de mieux respirer.

La berline de tous les extrêmes ?

La partie mécanique a également eu le droit à quelques modifications, à commencer par de nouvelles gommes taillées en 295/35 ZR21 à l'avant et 355/25 ZR21 à l'arrière, soit à peu de choses près la même monte que la Lamborghini Aventador.

Des cales de 25 mm ont été installées pour "pousser" les roues au ras des passages de roue, tandis que l'ensemble de la carrosserie a été abaissé de quelques millimètres grâce à un kit suspension réglable issu de chez Eibach.

Enfin, le monstrueux V8 6,2 litres Hemi de 717 ch et 881 Nm a reçu une nouvelle dose de testostérone avec un nouveau système d'admission, un nouvel échappement et un différentiel pour encaisser ce déferlement de puissance. Les performances n'ont pas été communiquées, mais le 0 à 100 km/h doit certainement réclamer moins de 4 secondes, tandis que la vitesse maximale doit certainement dépasser les 300 km/h.