Dans une époque où toutes - ou presque - les voitures deviennent électriques, Dodge doit s'adapter et de vivre avec son temps. Le constructeur américain, qui a pour habitude de produire des modèles équipés de moteurs surpuissants, doit faire une croix sur ses habitudes et renouveler son offre.

Impensable il y a quelques années, Dodge commercialisera bel et bien une muscle car électrique ! Celle-ci apparaîtra l'année prochaine sous forme de prototype ou de concept, avant d'arriver sur le marché en 2024. À ce stade, nous ne savons pas si elle restera cantonnée au marché américain ou si elle fera l'effort de quitter le continent pour poser ses roues en Europe.

Dodge Durango SRT Hellcat Dodge Charger SRT Hellcat

Là n'est pas le sujet, car les passionnés de Dodge et de ses modèles siglés Hellcat sont plutôt inquiets du sort réservé à cette version motorisée par un V8 Hemi. D'après Motor Authority, le constructeur du groupe Stellantis ne produira plus aucune Hellcat à partir de 2023. Si les informations de Motor Authority s'avèrent exactes, alors il ne reste que quelques mois à vivre pour Hellcat.

Nos confrères de Motor1 USA ont contacté Dodge pour obtenir des précisions, et confirmer ou non ces informations. Cette article sera donc mis à jour lorsque nous aurons une réponse claire du constructeur.

Dans une précédente interview, le patron de Dodge a déclaré qu'il y aurait un chevauchement entre les Hellcat et ses modèles électriques, c'est-à-dire, qu'au moment où les Dodge à batterie apparaîtront sur le marché, Dodge continuera de commercialiser les Hellcat durant un certain temps. Si les Hellcat venaient à disparaître en 2023 et que la première électrique de la marque verrait le jour en 2024, ce "chevauchement" n'aura donc pas lieu et la déclaration de Tim Kuniskis (patron de Dodge) ne tiendrait pas la route.