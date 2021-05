Les années 60 et 70 sont considérées comme l'âge d'or des muscle cars, et nous savons tous que ces voitures ne sont pas vraiment mortes dans le cœur des Américains. Aujourd'hui encore, il existe quelques muscle cars que l'on peut acheter, mais il est vrai que leur nombre a diminué en raison des progrès technologiques, des prix décourageants des carburants et de la volonté des gouvernants de s'éloigner des énergies fossiles.

Les Etats-Unis sont dans la dernière ligne droite avant l'électrification complète, certains États comme la Californie ayant déjà promis d'interdire la vente de nouveaux véhicules à moteur à combustion dès 2035.

Galerie: Dodge Challenger SRT Super Stock

35 Photos

Cela dit, que pense Dodge - l'un des derniers constructeurs à produire encore de pures muscle cars américaines - de l'ère de l'électrification ?

"Tout le monde sait que l'électrification arrive, nous allons réinventer la muscle car en ce qui concerne Dodge. Je suis extrêmement enthousiaste quant à la direction que prend l'avenir", a déclaré Matt McAlear, responsable des opérations commerciales de Dodge, dans une interview accordée à Muscle Cars and Trucks.

Nous savons tous que les Dodge Challenger et Charger sont presque inséparables des moteurs V8 Hemi, qui en font sans doute une proposition attrayante pour leurs clients. Avec cette déclaration, bien qu'elle ne soit pas explicite, le constructeur automobile se dirige vers des groupes motopropulseurs électrifiés.

Cela va dans le sens des rapports précédents sur Dodge et l'électrification, ce qui est tout à fait logique. Puisque c'est vers cela que le marché se dirige, et puisque ce sont des voitures qui se vendront dans un avenir prévisible, il est important pour ces entreprises de suivre le mouvement.

En d'autres termes, si le véhicule le plus vendu en Amérique est déjà passé à l'électrique, pourquoi les autres devraient-ils résister ? En outre, M. McAlear est clairement optimiste quant à l'avenir des muscle cars Dodge, déclarant à MC&T que "les remplacements seront tellement plus excitants."