Le "Safari de Pâques" de Jeep est un événement incontournable pour tous les passionnés d'aventure et de Jeep. Cette année encore, dans le cadre splendide du désert de Moab dans l'Utah, Jeep a présenté sept concepts incroyables qui poussent à l'extrême la mécanique et le look des modèles de la firme américaine.

Les prototypes sont tous en état de marche et sont utilisés pour parcourir les sentiers rocailleux, escarpés et traîtres de cette région des États-Unis. Et nombre d'entre eux pourraient anticiper certaines solutions sur les Jeep de demain.

Concept Jeep Wrangler 4xe Rubicon

Jeep Wrangler 4xe Rubicon Concept

Le premier concept dévoilé par Jeep est ce Wrangler spécial de couleur magenta, une sorte d'hommage aux 3000 exemplaires en rose Tuscadero qui ont été vendus en 2021.

Le tout-terrain américain a une teinte très particulière avec différentes nuances de couleurs, du rose à un violet plus intense en fonction de la lumière et des ombres. Ce choix de couleur se retrouve également dans certains détails intérieurs, comme sur le tableau de bord, les poignées de porte et le pommeau de levier de vitesse.

Outre l'esthétique, la Jeep s'appuie également sur un équipement tout-terrain très complet, avec des jantes de 37 pouces et la nouvelle suspension AccuAir qui permet de modifier la hauteur de la voiture de 3 à 14 cm. On trouve également des pare-chocs encore plus agressifs et un treuil pour se tirer d'affaire.

Jeep Wrangler Magneto 3.0

Jeep Wrangler Magneto 3.0

Le Magneto 3.0 est la troisième et dernière évolution du Wrangler électrique, un prototype qui préfigure en philosophie le Recon, qui sera le premier vrai 4x4 Jeep 100% électrique. Le 3.0 est équipée d'une batterie de 70 kWh et d'une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. Par rapport aux versions précédentes, elle peut compter sur 20% d'autonomie et 20% d'énergie utilisable en plus.

Le couple est passé de 1150 Nm à 1220 Nm, et de nouveaux modes de conduite et de freinage régénératif tout-terrain ont été ajoutés. De plus, une fois au volant, il est possible de choisir entre deux niveaux de puissance, de 285 à 650 ch. Enfin, par rapport au Magneto du précédent Safari de Pâques, la nouvelle version présente un nouveau look pour l'intérieur et l'extérieur.

Jeep Cherokee SJ 4xe

Jeep Cherokee SJ 4xe

Ce Jeep restomod est le Cherokee SJ 4xe, qui combine la carrosserie d'un Cherokee de 1978 avec le châssis et le groupe motopropulseur d'une Wrangler Rubicon hybride rechargeable. Le résultat est impressionnant et combine au mieux le passé et le présent de l'entreprise.

Outre des pare-chocs agressifs dérivés de la Wrangler, la SJ est équipée de jantes de 37 pouces et d'une livrée qui rappelle le modèle original, vieux de 45 ans. Elle est équipée d'un système d'infodivertissement et d'un lecteur de cassettes.

Concept Jeep Scrambler 392

Jeep Scrambler 392 Concept

Le Wrangler 392, le plus puissant de tous avec son V8 6,4 litres de 477 ch, a été rendu encore plus extrême. La carrosserie a été révolutionnée pour réduire le poids total de plus de 200 kg grâce à l'utilisation massive de fibre de carbone pour le capot, les passages de roues et le toit. Les portes arrière ont été supprimées et de gigantesques roues de 40 pouces avec des jantes de 20 pouces ont été ajoutées.

De plus, les échappements latéraux proches du moteur et la suspension AccuAir (capable de surélever la voiture de 14 cm) rendent la Jeep encore plus dominante.

Jeep Grand Wagoneer Overland Concept

Jeep Grand Wagoneer Overland Concept

Le Grand Wagoneer, la Jeep la plus grande et la plus luxueuse de tous les temps (non vendue en Europe), fait ses débuts au Safari de Pâques de Jeep. Animé par le nouveau six cylindres biturbo 3,0 litres "Hurricane", le SUV arbore un look aventureux, avec des jantes de 35 pouces et une calandre redessinée avec des feux laser pour une meilleure orientation en tout-terrain la nuit.

Les concepteurs ont supprimé les deuxième et troisième rangées de sièges et ont ajouté un rideau de toit en fibre de carbone. Lorsqu'elle est ouverte, la tente, alimentée par des panneaux solaires et décorée de boiseries, peut accueillir un matelas double de 1,8 mètre de long.

Jeep Gladiator Rubicon Sideburn Concept

Jeep Gladiator Rubicon Sideburn Concept

A partir du pick-up Gladiator équipé d'un moteur V6 3,6 litres essence, les designers de Jeep Performance Parts (la division dédiée aux pièces et accessoires pour véhicules tout-terrain américains) ont créé une pièce unique encore plus exagérée.

La Jeep arbore la couleur Solar Flash Yellow et une posture surélevée de 5 cm avec une suspension Bilstein et des pneus BF Goodrich de 37 pouces avec des jantes en alliage de 17 pouces.

Des feux LED supplémentaires de 28 cm sont installés sur le toit, tandis que l'arceau de sécurité arrière en fibre de carbone donne au pick-up un aspect encore plus brutal. La carrosserie a été entièrement reconfigurée, avec une roue de secours de 37 pouces et de l'espace pour le matériel de travail ou de loisirs.

Jeep Wrangler Rubicon 4xe Departure Concept

Jeep Wrangler Rubicon 4xe Departure Concept

Toujours chez Jeep Performance Parts, le Wrangler Departure Concept est un prototype qui met encore plus l'accent sur la praticité. Conçu avant tout pour l'aventure, le concept comporte des feux supplémentaires installés sur le pare-brise rabattable, tandis que les panneaux de porte ont été complètement supprimés.

Le vrai plaisir, cependant, se trouve dans le hayon, avec la roue de secours ancrée dans un support spécial, qui peut pivoter dans et hors de la voiture. Ainsi, lorsque la roue se trouve dans le coffre, elle améliore l'angle de sortie de la voiture (c'est-à-dire l'"angle de départ", d'où le nom du prototype).