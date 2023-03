Si la nouvelle version du Porsche Cayenne sera présentée le 18 avril, la marque allemande nous offre déjà un premier aperçu de l'habitacle, qui semble complètement différent du design existant.

Le Cayenne restylé est équipé d'un ensemble d'instruments numériques de 12,6 pouces avec écran incurvé, qui remplace le tachymètre analogique central d'aujourd'hui. Selon les spécifications du véhicule, le conducteur peut sélectionner jusqu'à sept modes d'affichage, qui comprennent une présentation simplifiée mettant l'accent sur les informations essentielles. L'un d'entre eux reprend le design traditionnel de Porsche.

Galerie: L'intérieur du Porsche Cayenne restylé

Un écran rectangulaire de 12,3 pouces domine le centre du tableau de bord. Il prend en charge les commandes vocales Siri pour commander les fonctions du véhicule. La navigation en ligne est une fonction de série. À l'arrêt, les occupants peuvent visionner des vidéos sur l'écran.

Sous le grand écran se trouve un nouveau panneau de commande pour le système de chauffage, de ventilation et de climatisation. Il est composé d'une surface en verre sur un panneau noir et dispose d'une reconnaissance tactile avec retour d'information haptique. Le système comporte également des boutons physiques.

Nouveau Porsche Cayenne Ancien Porsche Cayenne

Un chargeur induction est fourni de série. Deux ports USB-C se trouvent également dans le compartiment de rangement avant, et deux autres sur la console centrale arrière. En raison de la nouvelle disposition des commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation et du chargeur, le levier de vitesses ne peut plus occuper cet emplacement comme c'était le cas sur le Cayenne précédent. Les designers l'ont déplacé sur une petite protubérance à droite du volant, entre les instruments et l'écran d'infodivertissement.

Le volant restylé s'inspire de l'actuelle 911. Des commandes multifonctions sont placées sur les branches horizontales. Les boutons et les molettes permettent notamment de modifier la disposition des instruments et de l'affichage tête haute (en option). Le régulateur de vitesse se trouve en bas à gauche. Une molette permettant de changer de mode de conduite se trouve sur le côté droit.

Un écran de 10,9 pouces est disponible en option du côté passager du tableau de bord. Il permet aux occupants de contrôler le système de navigation et média. L'écran peut également diffuser des vidéos lorsque le Cayenne est en mouvement, un filtre empêche le conducteur d'être distrait.

Le nouveau Cayenne sera équipé de série d'un V6 turbo de 3,0 litres développant 349 ch et 500 Nm de couple. La version S sera équipée d'un V8 biturbo développant 468 ch et 600 Nm. La version E-Hybrid PHEV développera 463 ch et 650 Nm. De plus, il recevra une batterie de plus grande capacité, soit 25,9 kWh au lieu des 17,9 kWh actuels. Une Turbo S E-Hybrid plus puissante sera proposée ultérieurement.