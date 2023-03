La gamme 911 étant très vaste, on a toujours l'impression que les employés de Zuffenhausen testent une nouvelle version ou une mise à jour. Même si la GT3 n'a été lancée qu'il y a quelques mois, il semble que des modifications soient déjà testées dans le nord de l'Europe. Il en va de même pour la GT3 Touring, car nos espions ont également surpris un prototype en cours de test sans l'aileron arrière.

Les deux modèles sont dotés d'un bouclier avant non dissimulé, repris des modèles actuels. Cela ne signifie pas nécessairement que les modèles restylés conserveront le même look. Il est possible que Porsche n'ait pas monté les nouvelles pièces sur ces prototypes. Par exemple, les 911 GT3 et 911 GT3 Touring pourraient recevoir les nouveaux phares HD matrix LED avec deux puissants feux de route éclairant à une distance allant jusqu'à 600 mètres.

Photos espion Porsche 911 GT3 et 911 GT3 Touring restylées

31 Photos

Pour l'instant, la marque allemande de voitures de sport ne cache que les modifications apportées à l'arrière, où un camouflage a été appliqué aux angles du pare-chocs. La plaque d'immatriculation semble être placée dans un renfoncement plus profond. Comme le veut la coutume chez Porsche, les changements seront évolutifs, à tel point que seuls les aficionados les remarqueront immédiatement.

Nos espions n'ont pas pu jeter un coup d'œil à l'intérieur de l'habitacle, mais d'autres 911 (992.2) ont été aperçues avec un tableau de bord entièrement numérique. La logique veut que le duo GT3 perde également le tachymètre analogique situé au centre. Heureusement, les traditionalistes auront toujours la possibilité de remettre le bon vieux cadran et l'aiguille en place. Porsche offrant des options pour à peu près tout ce que vous pouvez imaginer, peut-être que le compte-tours traditionnel survivra.

Vous pouvez deviner si des changements seront apportés au moteur, mais nous n'y comptons pas forcément. La 911 GT3 non SR et sa sœur GT3 Touring, plus discrète, partagent un moteur flat-six de 4,0 litres à aspiration naturelle développant 502 ch et 469 Nm de couple. Vous pouvez passer vous-même les vitesses avec une boîte manuelle à six rapports ou laisser la boîte PDK faire tout le travail.

La gamme 911 actualisée comprendra également une nouvelle GT2 RS, qui devrait arriver vers 2026 avec une configuration hybride développant plus de 700 ch. Porsche a déclaré qu'une 911 purement électrique ne serait pas lancée au cours de cette décennie.