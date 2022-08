Les travaux sur la nouvelle famille de Porsche 911 se poursuivent et nous disposons d'une nouvelle série de photos espion montrant la prochaine 911 GT3 restylée. Le modèle fait actuellement l'objet d'évaluations de pré-production et nos photographes espions ont immortalisé un prototype en train de rouler sur le Nürburgring. Il est intéressant de noter que la quasi-totalité du véhicule n'était pas camouflée.

Sur les photos, l'avant du véhicule ne semble pas avoir été camouflé, mais l'arrière est recouvert d'un ruban noir qui recouvre une partie du pare-chocs. Des faux panneaux de carrosserie supplémentaires fixés au pare-chocs créent une forme visuellement dérangeante mais, de toute évidence, il ne s'agit pas de la forme finale du bouclier arrière. De plus, il semble que le diffuseur arrière ait été modifié - les éléments verticaux sont plus grands et plus proéminents sur le modèle rafraîchi.

Le fait qu'il n'y ait pas de camouflage de la partie avant ne signifie pas qu'il n'y aura pas de retouches visuelles, cependant. Nous pensons que Porsche n'en est qu'aux premières phases du développement de la 911 GT3 (992) restylée et que la société garde des modifications supplémentaires pour les étapes ultérieures des tests. Pour l'anecdote, la super-sportive a été aperçue pour la première fois en juillet de cette année, lorsqu'un prototype différent arborait un camouflage de la face arrière légèrement différent.

Nous n'avons pratiquement aucun détail concernant le groupe motopropulseur du modèle restylée. Nous pensons que le moteur situé sous l'aileron géant à l'arrière restera inchangé en général, mais pourrait être modifié pour fournir un peu plus de puissance. Actuellement, la 911 GT3 utilise un moteur atmosphérique à six cylindres à plat de 4,0 litres qui développe 510 chevaux (374 kilowatts) et 469 Newton-mètres de couple. Il peut être associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou à une boîte à double embrayage à sept rapports.

Tout récemment, Porsche a dévoilé la nouvelle 911 GT3 RS, dotée d'un ensemble aérodynamique très poussé et d'une itération plus puissante du moteur de 4,0 litres. Dans cette application, le moteur à six cylindres à plat développe 525 ch (386 kW) grâce à de nouveaux arbres à cames aux profils modifiés et à un système d'admission à papillon unique issu du sport automobile. Il sera intéressant de voir quelles améliorations la 911 GT3 mise à jour recevra et s'il y aura des composants empruntés au modèle RS.