Porsche a présenté sa nouvelle 911 GT3 RS. Il a publié dans la foulée ses tarifs et mis en ligne son configurateur. La Porsche de 525 ch est disponible en France à partir de 234 977 €, hors malus bien sûr, et comme vous allez le découvrir par la suite, son prix peut vite s'envoler si l'on coche toutes les options disponibles.

Et c'est bien ce que nous avons fait, non pour réserver un exemplaire, mais pour avoir une idée précise du prix de la Porsche 911 GT3 RS la plus chère que vous puissiez configurer.

En sélectionnant l'option "Paint to Sample" qui permet de choisir par les nombreuses couleurs historiques Porsche, le prix grimpe de 14 160 €. Puisque nous sommes joueurs, nous avons sélectionné la couleur Willowgreen.

Puisque nos moyens financiers sont illimités, on ajoute à notre panier l'intérieur pack Weissach (4 194 €) ainsi que le Pack Weissach à 36 696 €. On en profite pour équiper notre Porsche 911 GT3 RS du Pack Clubsport avec extincteur supplémentaire de 1 kg (192 €).

Le constructeur de Stuttgart propose une pléthore d'options pour l'extérieur, nous les cochant tous, car on vous rappelle, notre but est d'obtenir la Porsche 911 GT3 RS la plus chère pour flâner dans les rues de Monaco à 20 km/h. Voilà que notre voiture est désormais équipée de projecteurs de porte à LED avec signature "PORSCHE", du Pack extérieur logos contrastants, du système de levage de l'essieu avant, d'un réservoir de carburant de 90 litres, etc.

Chose promise chose due, nous avons coché toutes les options possibles et imaginables, sauf celles pour lesquelles le configurateur Porsche affichait un message d'erreur pour une raison inconnue. Dans tous les cas, nous sommes désormais aptes à vous annoncer que la Porsche 911 GT3 RS la plus chère coûte 321 885 €, avec très exactement 86 908 € d'options (soit assez pour se payer un Porsche Cayenne neuf).