La nouvelle Porsche 911 GT3 RS de génération 992 vient à peine de faire ses débuts que la firme de Stuttgart nous en présente une version encore plus exclusive !

En effet, à l'occasion de l'événement The Quail, un événement de la Monterey Car Week en marge du Concours d'élégance de Pebble Beach, la super sportive de Porsche a décidé de rendre un hommage à son aïeule dont le nom raisonne dans la tête de tous les amoureux de la marque depuis 1972 : la Carrera RS 2.7.

La GT3 RS que vous voyez sur ces photos est en effet une pièce unique personnalisée par les designers de Porsche avec un pack appelé "Tribute to Carrera RS" en hommage à l'emblématique 911 Carrera RS 2.7 qui fête cette année les 50 ans de son lancement. Mais cela ne s'arrête pas là car, comme l'a annoncé Kjell Gruner, président et directeur général de Porsche North America, la voiture sera la source d'inspiration d'une version en série limitée de la Porsche Exclusive Manufaktur destinée exclusivement aux clients américains.

"Chiffres en main, l'Amérique est le deuxième foyer de la 911, donc un hommage spécial exclusif aux États-Unis est le moyen idéal de célébrer le 50e anniversaire de la 911 Carrera RS 2.7. Nous voulons créer quelque chose de spécial qui combine les options disponibles immédiatement sur la nouvelle GT3 RS avec une série de personnalisations exclusives. Le projet, qui n'en est encore qu'à ses débuts, a été conçu par nous, passionnés pour les passionnés, et connaît déjà un grand succès. Nous partagerons plus de détails avec vous prochainement."

La Porsche 911 GT3 RS que vous voyez sur les photos exposées à la Monterey Car Week a été largement personnalisée. La carrosserie est, à la base, blanc perle avec des détails et des graphiques en vert Python, la même combinaison de couleurs proposée en 1972 sur le premier modèle 911 RS mais légèrement réinterprétée (la peinture originale, par exemple, était brillante).

Les roues sont également peintes dans le même vert tandis que les prises d'air restent noires ; les feux arrière Exclusive Design ne sont plus rouges pour souligner le contraste blanc-vert et la surface supérieure de l'aile arrière est blanche avec des logos contrastés. L'intérieur est de la même couleur, avec des surpiqûres et des panneaux de garniture contrastés faisant écho à l'extérieur blanc et vert.

"En adhérant au programme Porsche Exclusive Manufaktur, les clients peuvent personnaliser leur voiture selon leurs souhaits, jusque dans les moindres détails" explique Karl-Heinz Volz, Directeur de Exclusive Manufaktur Options. "La personnalisation fait partie de la tradition Porsche depuis le premier modèle historique, la 356, lorsqu'un client a demandé qu'un essuie-glace soit ajouté à la lunette arrière. Aujourd'hui, il s'agit d'un programme de personnalisation incroyablement vaste, avec des options allant de petits détails à de véritables pièces uniques."

On savait déjà que la GT3 RS était une voiture de rêve, l'équilibre parfait entre une voiture de sport de tous les jours et une voiture de course pour réaliser des chronos sur circuit. L'aérodynamisme est peut-être l'aspect sur lequel les ingénieurs de Porsche se sont le plus concentrés dans sa dernière itération: il est actif et réglable même depuis le volant, le gigantesque aileron arrière, plus haut que le toit, s'adaptant comme s'il s'agissait d'un DRS pour favoriser la vitesse de pointe, générer plus de charge ou ralentir au freinage.

Le moteur 4.0 atmosphérique a été porté à 525 ch, tandis que la boîte de vitesses PDK à double embrayage à 7 rapports a des rapports plus courts que la GT3 pour une accélération de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et une vitesse de pointe de 296 km/h. Les freins ont également été renforcés tandis que l'électronique a été recalibrée.