Parmi les voitures de cinéma les plus emblématiques de l'histoire figurent certainement celles de Cars. Le film produit par Pixar Animation Studios a enthousiasmé les adultes comme les enfants, et l'un des personnages les plus appréciés est Sally Carrera, la "flamme" de Lightning McQueen.

Grâce à la collaboration entre Porsche et Pixar, Sally est devenue une véritable pièce unique et sera vendue aux enchères le 20 août à l'adresse RM Sotheby's à Monterey.

Comment la "vraie" Sally Carrera a vu le jour

Le projet a débuté en novembre 2021 et a réuni les membres de l'équipe de Cars qui ont réalisé le film et le personnage de Sally Carrera (qui, rappelons-le, était basé sur une Porsche 911 Carrera de 2002). Ils ont été rejoints par les équipes de Sonderwunsch (une division de Porsche Exclusive Manufaktur) à Stuttgart, Style Porsche à Weissach et Porsche Cars North America.

Après 10 mois de gestation, voici une 911 vraiment unique. Basée sur la 911 Carrera GTS de 480 chevaux et équipée d'une transmission manuelle à 7 vitesses, la voiture se distingue par la couleur inédite Bleu Sally Métallisé créée spécialement pour cette pièce unique. Le design des jantes en alliage Turbo (20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière) a également été revu pour s'adapter au nouveau look de la voiture. L'autocollant tribal placé sous le spoiler ne manque pas non plus.

L'intérieur fait écho au bleu extérieur, les sièges étant dotés d'un tissu dont la texture est unique. Des détails en cuir et des surpiqûres Speed Blue sont également présents, ainsi que de nombreuses références au film Cars et à Sally Carrera.

Une vente aux enchères aux objectifs nobles

Avec la 911 Sally Special, plusieurs objets personnalisés inspirés de la voiture seront proposés à la vente aux enchères par RM Sotheby's. Parmi elles, une montre créée en collaboration entre Porsche et Pixar avec des décorations en titane et Sally Blue Metallic, avec le lettrage 001/001 et un bracelet disponible en deux couleurs.

Les personnes dont l'offre sera acceptée lors de la vente aux enchères du 20 août recevront également un deuxième jeu de roues "Carrera Exclusive Design" conçues pour une utilisation sur circuit, une housse personnalisée préparée par Porsche Tequipment, les modèles originaux en argile réalisés pendant la phase de conception de la voiture et un livre retraçant la naissance de cette Porsche spéciale, avec des dessins réalisés par les designers de la marque allemande et de Pixar, Suichi Yamashita et Bob Pauley.

Tous les bénéfices de la vente seront reversés à Girls Inc. et au HCR. La première association opère dans 76 lieux aux États-Unis et au Canada et s'efforce de fournir une éducation et un soutien aux filles en difficulté économique et sociale. Cette dernière, en revanche, suit de près la crise ukrainienne en fournissant une assistance aux 6,2 millions de réfugiés, dont de nombreuses femmes et enfants.