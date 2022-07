Porsche a annoncé son intention de lancer un super SUV électrique haut de gamme lors de l'événement Capital Markets Day qui s'est déroulé ce 18 juillet 2022 au centre de recherche et développement de la société à Weissach, en Allemagne.

Le PDG Oliver Blume a déclaré que la gamme Porsche serait élargie avec un SUV de luxe entièrement électrique qui, selon lui, sera positionné au-dessus du Cayenne.

"Nous prévoyons d'ajouter un nouveau modèle de SUV de luxe entièrement électrique à notre portefeuille attrayant, qui sortira de la chaîne de production à Leipzig. Cela renforcera notre position dans le segment des voitures de luxe. Nous visons en particulier les segments à marge élevée et souhaitons ainsi exploiter de nouvelles opportunités de vente."

Aucun autre détail n'a été offert sur le futur SUV électrique haut de gamme, qui sera assemblé dans la même usine que le prochain Macan électrique.

La décision de Porsche de cibler un segment très lucratif n'est pas surprenante et ne devrait pas contrarier les puristes tant que l'entreprise continuera à construire ses célèbres voitures de sport. L'entreprise cite des études d'experts qui affirment que le marché des voitures de luxe connaîtra une croissance robuste dans les années à venir, les véhicules électriques à batterie (BEV) et les véhicules utilitaires sport (SUV) en particulier étant les principaux moteurs de la croissance.

En développant un SUV haut de gamme entièrement électrique, Porsche semble faire mouche, en exploitant un nouveau segment de marché qui pourrait déboucher sur une croissance importante à l'avenir.

"Nous sommes très bien placés pour profiter de ces tendances. Porsche est un acteur de premier plan sur le marché des SUV sportifs et sur le segment des voitures de luxe entièrement électriques." Lutz Meschke, directeur financier de Porsche AG

En parlant de l'avenir, Porsche prévoit que sa clientèle comprendra des clients plus jeunes et plus hétérogènes de la prochaine génération, la proportion de femmes étant également susceptible d'augmenter.

La société a ajouté qu'elle se concentrait principalement sur les États-Unis et les marchés émergents pour son expansion géographique, en plus de l'Europe et de la région Asie-Pacifique. À l'heure actuelle, l'Europe, l'Amérique du Nord et la Chine contribuent à parts à peu près égales au total des livraisons de Porsche.

L'annonce du SUV de luxe électrique de Porsche s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'entreprise pour séduire les investisseurs en vue de son introduction en bourse au quatrième trimestre de 2022.