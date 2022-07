Le dévoilement de la Porsche 911 GT3 RS se rapproche de plus en plus. La version la plus mauvaise et la plus racing de toute la gamme devrait se montrer d'ici la fin de l'année 2022, mais au cours des derniers mois, nous avons déjà eu l'occasion de la voir sur la piste lors de nombreuses séances d'essai.

En utilisant les photos et les vidéos collectées au fil du temps, nous avons donné vie à la GT3 RS avec notre rendu exclusif.

Agressif dès le premier regard

À en juger par les photos espionnes, la 911 GT3 RS aura un style sans compromis et - très probablement - une position sans compromis. Toujours considérée comme la plus extrême de toutes les Porsche, la version RS restera fidèle à la tradition avec un design dérivé du monde de la course.

L'avant devrait recevoir une calandre plus grande et de nouveaux profils aérodynamiques en fibre de carbone, tandis que les côtés devraient s'élargir de quelques centimètres pour faire place aux roues plus grandes et au nouveau style agressif de la voiture. Des passages de roues accrocheurs et de grandes cloisons latérales caractériseront la RS, qui se distinguera aussi (et surtout) par son énorme aile.

Encore plus grand que celui de la GT3, l'aileron servira à stabiliser la Porsche à très haute vitesse. L'aérodynamisme sera également soutenu par le nouveau diffuseur et le spoiler intégré au capot.

Lors des essais, Porsche a monté des pneus Michelin Cup 2, mais de nouveaux pneus Pirelli P Zero Trofeo RS ont été aperçus récemment (275/35 R20 à l'avant et 335/30 R21 à l'arrière).

Pour le reste, la RS devrait confirmer de nombreuses solutions de la GT3, comme lesystème de freinage carbocéramique Porsche Ceramic Composite et une réduction de poids significative grâce aux sièges en fibre de carbone et à la suppression des sièges arrière.

Plus de 520 ch

La 911 GT3 RS devrait être équipée du même moteur boxer de quatre litres et six cylindres que la GT3 "normale". Sur cette dernière Porsche, le moteur atmosphérique peut atteindre 510 ch et 470 Nm, tandis que sur la RS, nous parlons de plus de 520-530 ch.

Porsche GT3 RS

En outre, nous devrions trouver sur la Porsche une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports, mais pour les puristes de la conduite sportive, il serait également prévu une version avec une boîte manuelle à 6 rapports.

Globalement, la RS pourrait relever considérablement la barre des performances, avec un sprint de 0 à 100 km/h en moins de 3,4 secondes et une vitesse de pointe (bien que légèrement) supérieure à 318 km/h.