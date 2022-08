Il y a 50 ans, Porsche faisait son entrée à Taiwan avec une 911E de 1972. Pour célébrer cet anniversaire, Porsche Taiwan s'est associé à Porsche Exclusive Manufaktur pour créer une version unique de la Porsche 911 basée sur la Carrera GTS.

Elle arbore entre autres une couleur spéciale en référence à la première Porsche 911 vendue à Taiwan. La custode porte le logo "Porsche Exclusive Manufaktur" et un graphisme au niveau des bas de porte représente le littoral taïwanais. Cet exemplaire reçoit aussi des jantes noires "Turbo S Exclusive Design" accompagnées d'étriers de frein rouges.

En ouvrant la portière, on y découvre au niveau des seuils de porte la mention "50 Years Porsche in Taiwan". Au-dessus de la boîte à gants, est brodé "911 Carrera GTS" accompagné du même texte que sur les seuils de porte. Son intérieur noir est réalisé en cuir et en Alcantara, et pour rappeler que cette voiture est très spéciale, un logo "50" est incrusté à l'accoudoir central.

Comme vous l'aurez compris, cette voiture est unique. Le constructeur allemand ne prévoit donc pas de la produire en petite série. Et pour la rendre encore plus exclusive, elle sera vendue aux enchères dans les mois à venir. L'argent de l'heureux et chanceux futur propriétaire sera reversé à des œuvres caritatives indique Porsche Taiwan. Ce don permettra à Porsche "d'exprimer sa gratitude envers la communauté locale et d'en faire profiter la société taïwanaise."

Sous le capot, la Porsche 911 50 Years in Taiwan est d'origine. Elle embarque un moteur biturbo 6 cylindres opposés à plat. Elle développe tout de même 480 ch et est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes. Elle peut en outre filer à la vitesse maximale de 311 km/h. Son prix français démarre à partir de 149 486 €.