L'acteur Paul Walker était un grand fan de voitures et a fait sa renommée avec la saga "Fast and the Furious" dans laquelle il jouait l'un des personnages principaux, à savoir Brian O'Conner. L'acteur, décédé à l'âge de 40 ans dans un tragique accident de voiture, possédait de nombreux véhicules de collection, dont plusieurs modèles japonais, divers modèles BMW M et plusieurs Porsche, dont cette superbe 911 Carrera RS 2.7.

Cette 911 est l'une des 1 580 2.7 RS fabriquées. Pour rappel, Porsche devait à la base en produire seulement 500. Paul Walker l'avait acheté lors d'une vente en ligne et elle a rapidement intégré la fameuse "AE Collection" pour Always Evolving Collection (la collection qui évolue en permanence), une structure créée par Walker et ses amis Erik Davis et Roger Rodas (décédé lui aussi dans l'accident de voiture).

Pour rappel, la 911 Carrera RS 2.7 fut développée au début des années 70 et est devenue la plus rapide des Porsche disponibles au catalogue. Elle est pourvue d'un flat-six de 2,7 litres de cylindrée développant 210 chevaux, de quoi garantir un 0 à 100 km/h abattu en 5,5 secondes et une vitesse de pointe de 240 km/h.

Ce modèle a notamment permis l'homologation de certaines voitures de course pour la catégorie FIA Groupe 3 Grand Touring, et 60 châssis furent également développés pour la catégorie FIA Groupe 4.

Le modèle qui nous intéresse aujourd'hui et qui est mis en vente par la maison d'enchères Mecum Auctions a été assemblé à Stuttgart en mars 1973 et est sortie de l'usine avec une teinte jaune et avec la sellerie en cuir noir. Tout est d'origine sur la voiture, même s'il a fallu passer par la case rénovation. Les spécialistes américains de Jerry Woods Enterprises se sont occupés de la partie extérieure, tandis que l'entreprise Autobahn Interiors s'est occupée de l'habitacle et des selleries.

Comme énoncé plus haut, il ne s'agit pas d'une réplique, mais bien d'un modèle original. La voiture affiche 93 774 miles au compteur, soit environ 150 000 km. Un kilométrage élevé pour une voiture de collection, mais compte tenu du pedigree et de la rareté de la voiture, elle devrait s'échanger à prix d'or.