Qui n'a jamais rêvé, au détour d'un sentier lors d'une promenade en pleine campagne, de tomber sur une grange à l'abandon remplie de voitures de collection ? Le modèle qui nous intéresse aujourd'hui a été retrouvé dans un box en Écosse et n'a pas bougé depuis 1994, soit 28 ans.

Comme beaucoup de modèles "classiques", l'Audi Quattro a vu sa cote exploser ces dernières années, surtout depuis ses 40 ans célébrés en 2020. Les exemplaires en bon état s'échangent désormais à prix d'or, et les budgets un peu plus réduits devront se tourner vers des modèles en moins bon état ou, comme pour notre protagoniste, à restaurer entièrement.

Derrière chaque sortie de grange (ou de box en l'occurrence pour ce modèle) il y a une petite histoire. Le propriétaire de l’Audi Quattro est décédé récemment et c’est son frère qui a retrouvé la voiture en ouvrant le garage. Ce dernier n'était pas au courant qu'un tel trésor s'y cachait, un trésor laissé sur des cales et à l'abandon pendant pratiquement trois décennies.

Comme vous pouvez le constater sur les photos et sous l'épaisse couche de poussière, la voiture arbore une teinte de carrosserie blanche, des jantes de la même couleur et un kit aérodynamique plutôt discret, mais qui n'est pas d'origine. Cette Audi Quattro est sortie d'usine en 1982 et a le volant à droite. Sous le capot, le mythique cinq cylindres de 200 ch possède 150 000 km d'après l'odomètre.

La voiture est parfaitement restaurable, même si elle devrait sans doute passer entre les mains d'experts en carrosserie et en mécanique. Les traces de rouille sont nombreuses, il y a également de la corrosion sur certains éléments du châssis et le moteur ne démarre plus. Seul l'habitacle reste relativement préservé, notamment parce que la voiture a passé une bonne partie de sa vie dans un garage.

Cette Audi Quattro était proposée aux enchères sur le site Car & Classic. Elle s'est échangée moyennant 29 350 livres sterling, soit environ 34 000 euros.