C'est un modèle emblématique ayant appartenu à un acteur tout aussi emblématique qui sera bientôt proposé aux enchères par la maison Broad Arrow Auctions en août prochain, à Monterey, en Californie. Il s'agit de la célèbre Aston Martin DB5 appartenant à Sean Connery, inoubliable interprète de James Bond décédé en octobre 2020.

Pour rappel, Sean Connery a endossé pour la première fois le costume de James Bond en 1964, dans le film "Goldfinger" réalisé par Guy Hamilton. C'est lors du tournage de ce film qu'il a pu prendre en main la DB5, un modèle qui, visiblement, a bien plu à l'acteur écossais.

Après le tournage du film, Sean Connery a donc fait l'acquisition de ce châssis DB5/1681/R auprès de RS Williams, un spécialiste de la marque britannique, et c'est le seul modèle DB5 que l'acteur a personnellement possédé. La maison d'enchères précise que la voiture est sortie des ateliers de Gaydon le 7 juillet 1964 et fut livrée à un certain M. White. Le modèle fut ensuite racheté par Sean Connery via RS Williams.

La voiture ne semble pas être dans un état parfait, puisque Broad Arrow Auctions précise qu'elle est dans un état "très présentable", sans plus. Aucun kilométrage précis n'est mentionné, nous savons simplement que le modèle est doté d'une teinte "Snow Shadow Grey" et d'un habitacle de cuir "Connolly" rouge.

Petit bonus pour le futur acheteur du véhicule, le Champion du Monde de Formule 1 écossais Sir Jackie Stewart, grand ami de Sean Connery, a proposé d'offrir un trajet à bord de cette Aston Martin DB5 en sa compagnie.

Ce modèle est estimé entre 1,4 et 1,8 million de dollars (soit entre 1,3 et 1,7 million d'euros) et une large partie des bénéfices de la vente seront reversés à l'organisation caritative fondée par l'acteur, le Sean Connery Philanthropy Fund.