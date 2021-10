L'Aston Martin DB5 est peut-être l'une des voitures de cinéma les plus iconiques de l'histoire, surtout quand elle est pourvue d'une teinte subtilement argentée qui fait référence à celle qui accompagne le célèbre agent 007 depuis le film Goldfinger de 1964.

Pour le nouvel opus "No Time To Die", Aston Martin a décidé de produire 25 "nouvelles" DB5 fidèles au modèle original, équipées de quelques gadgets présents sur les voitures du film et baptisées du nom du premier film dans lequel elles ont joué. Et pour s'assurer que ces voitures soient quasiment identiques à la DB5 des années 1960, Aston Martin a demandé à l'équipementier ZF de reproduire la boîte de vitesses à cinq rapports S5-325 qu'il avait créé en 1964 pour la première DB5.

Les cinq premières Aston Martin DB5 Goldfinger sont déjà sorties d'usine.

Une boîte de vitesses "restomod" ?

Les 280 composants de la transmission S5-325 sont tous fabriqués via des techniques de reproduction avancées, comme par exemple l'impression 3D, qui a notamment permis de recréer un levier de vitesses quasiment identique au modèle original.

Et pour perpétuer la philosophie de la DB5 de James Bond, que nous retrouverons d'ailleurs dans "No Time To Die", le levier de vitesses a été modifié afin d'y intégrer un petit gadget : tout comme l'Aston Martin de James Bond, le pommeau est doté d'un petit couvercle avec un bouton rouge caché en dessous, comme pour simuler la présence de la commande de siège éjectable dans la voiture du film.

Pièces de rechange

La S5-325 était une boîte de vitesses plutôt réputée pour sa fiabilité à l'époque, notamment pour les modèles les plus sportifs. Son point fort, c'était la présence de synchroniseurs sur les cinq rapports, une technologie encore peu courante dans les années 1960, et qui permettait même aux conducteurs les moins expérimentés de changer de vitesse plus rapidement.

Selon les chiffres officiels et les informations communiquées, cette boîte de vitesses peut encaisser jusqu'à 400 Nm de couple. Et pour s'assurer que les 25 reproductions d'Aston Martin DB5 puissent perdurer dans le temps, ZF a également reproduit les principales pièces d'usure, tandis que certaines pièces pourront aussi être refabriquées sur demande.