La société Feuerbach Designworks présente les premières images de son modèle baptisé Feuerbach Porsche GTL Coupé. Cette société a été créée en 2019 par un certain Christopher Reitz, petit-fils de Ferdinand Porsche. Il était autrefois designer en chef chez Nissan Europe et Fiat. Il a aussi travaillé pour Alfa Romeo et Maserati.

Son premier modèle est un dérivé de la Porsche 911 GT3 (997). À première vue, la Feuerbach Porsche GTL Coupé a des ailes arrière plus larges pour avoir un air plus agressif. Son capot moteur opte pour un design différent, tout comme les feux arrière qui ont légèrement été améliorés. La société semble avoir eu recours à du carbone apparent, ce matériau habille l'extracteur d'air ainsi que les persiennes du capot moteur. La face avant n'a pour l'instant pas été divulguée.

En revanche, Feuerbach Designworks a publié une image de l'habitacle. On y découvre la présence de carbone, de cuir et d'Alcantara. Cette création n'a aucun écran tactile, l'instrumentation analogique est toujours en place, et au centre trône un levier de vitesse qui sent bon les voitures anciennes. La marque affirme que les clients pourront personnaliser leur voiture comme bon leur semble. S'ils le souhaitent, ils pourront même ajouter un arceau de sécurité et des freins plus performants pour une utilisation sur circuit.

Feuerbach Porsche GTL Coupé a une carrosserie en fibre de carbone réalisée par la société Reitz. Elle est motorisée par le moteur six cylindres à plat atmosphérique de 4,3 litres (fabriqué à la main). Il développe au minimum 540 ch, mais il est possible d'en obtenir davantage en l'équipant de turbos. De plus, Feuerbach Designworks affirme qu'une variante à boîte automatique PDK avec palettes au volant sera disponible.

Pour ajouter ce modèle à votre collection de voitures, il va falloir dépenser au moins 550 000 dollars hors taxes. Ce tarif n'inclut bien sûr pas les options éventuelles. La Feuerbach Porsche GTL n'est donc réservée qu'à certains privilégiés, d'autant plus qu'elle ne sera assemblée qu'à seulement 25 exemplaires.